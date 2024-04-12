Подруга Пересильд похвасталась, что актриса звонила ей из космоса

Подруга Юлии Пересильд сообщила в соцсетях, что актриса звонила ей из космоса. Артистка Елена Николаева поделилась в соцсети видео, снятым на борту Международной космической станции (МКС) во время их разговора.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240123&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня День космонавтики! У меня есть друг, который там был! Юля, горжусь и люблю. И да, мне звонили из космоса», — похвасталась знаменитость.

Пересильд исполнила главную роль в фильме «Вызов» — первом художественном фильме, снятом в космосе на борту МКС. Актриса признавалась, что чувствовала себя «белой подопытной мышкой». По словам звезды, многие ее коллеги выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки была Алена Мордовина, которая также проходила все тренировки на протяжении трех месяцев.