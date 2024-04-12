Подруга Пересильд похвасталась, что актриса звонила ей из космоса

Подруга Юлии Пересильд сообщила в соцсетях, что актриса звонила ей из космоса. Артистка Елена Николаева поделилась в соцсети видео, снятым на борту Международной космической станции (МКС) во время их разговора.
«Сегодня День космонавтики! У меня есть друг, который там был! Юля, горжусь и люблю. И да, мне звонили из космоса», — похвасталась знаменитость.
Пересильд исполнила главную роль в фильме «Вызов» — первом художественном фильме, снятом в космосе на борту МКС. Актриса признавалась, что чувствовала себя «белой подопытной мышкой». По словам звезды, многие ее коллеги выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки была Алена Мордовина, которая также проходила все тренировки на протяжении трех месяцев.
Актриса неоднократно говорила, что столкнулась с травлей из-за участия в «Вызове». Многие космонавты не оценили «подвиг» Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Артистка не скрывает, что временами чувствовала боль и обиду из-за критики, но съемки в космосе уже стали частью ее биографии, которую не получится отменить.