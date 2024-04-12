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12 апреля 2024, новость

Стало известно, когда начнутся съемки сиквела «Чебурашки»

Съемки второй части семейной комедии начнутся в мае и продлятся до поздней осени
Кадр из фильма «Чебурашка»
Кадр из фильма «Чебурашка»

Продюсер «Чебурашки» Денис Жалинский в разговоре с РИА «Новости» назвал дату начала съемок сиквела шоу.

«Актерский состав у нас весь сохранился. Буквально через несколько недель у нас начинаются съемки, которые продлятся до поздней осени. Потом будет длительный период постпродакшна длиною более года с огромным количеством графики, спецэффектов. И планируем прокат с 1 января 2026 года», — рассказал Жалинский.

Продюсер уточнил, что старт съемок запланирован на 1 мая 2024 года.

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

Семейная комедия, рассчитанная на зрителей старше шести лет, рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Он попадает туда из далекой апельсиновой страны.

В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова.

Ранее стали известны подробности сюжета третьего «Холопа».

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