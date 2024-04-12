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12 апреля 2024, новость

Ченнинг Татум судится с бывшей женой из-за доходов от «Супер Майка»

Спустя шесть лет после развода актеры продолжают делить совместно нажитое имущество
Дженна Деван-Татум и Ченнинг Татум
Дженна Деван-Татум и Ченнинг Татум | Источник: Rex / Fotodom.ru

Через шесть лет после объявления о расторжении брака Ченнинг Татум и Дженна Деван снова встретятся в суде, чтобы обсудить детали своего развода. Экс-супруги еще не пришли к финансовому урегулированию и соглашению о доходах от франшизы актера «Супер Майк».

Представители Дженны Деван утверждают, что фильм «Супер Майк» был создан совместно бывшими супругами, поэтому актриса имеет право на часть прибыли.

«Татум и его компаньоны “создали сложную сеть ООО, холдинговых компаний и партнерств”, чтобы размывать и скрывать стоимость и лицензионный доход от этого, долю интеллектуальной собственности», — цитирует заявление Деван издание People.

Юристы актера заявили, что Ченнинг Татум пытался уладить разногласия с бывшей женой без обращения в суд. Актер утверждает, что он не скрывал своих доходов от Деван. По данным People, бывшие супруги будут присутствовать на слушаниях, назначенных на 12 апреля.

Ранее стало известно, что Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили пожениться.

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