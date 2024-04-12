Дарем
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
12 апреля 2024, новость

Стали известны подробности сюжета третьего «Холопа»

Режиссер Клим Шипенко рассказал, чего ждать от продолжения самой кассовой комедии российского проката
Кадр из фильма «Холоп 2»
Кадр из фильма «Холоп 2»

Актер Милош Бикович отправит в прошлое целую семью в фильме «Холоп 3». Об этом Telegram-каналу «Бюллетень кинопрокатчика» рассказал режиссер Клим Шипенко.

«12 апреля я думал, что мы будем объявлять старт продолжения другой франшизы, но оказалось, что этой», — пошутил Шипенко.

По словам режиссера, сюжет третьей части будет рассказывать о попытке персонажа Биковича перевоспитать семью мажоров.

12 февраля стало известно, что вторая часть «Холопа» собрала 3,85 млрд рублей за все время проката. Лента режиссера Клима Шипенко стала одним из самых кассовых релизов в этом году. Фильм вышел 1 января 2024 года. Съемки сиквела завершились летом 2023 года в Петербурге.

Картина «Холоп» вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». Премьера триквела запланирована на 23 января 2025 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Холоп 3
Клим Шипенко
Клим Шипенко
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Сыгравший Серкана Болата актер снимется в турецкой версии «Холопа»
Милош Бикович
Милош Бикович
Miloš Biković
Беспринципные (4 сезон)
Трейлер дня: Милош Бикович стал «беспринципным» жителем Патриков
Милош Бикович
Милош Бикович пожаловался на проблемы после рождения сына
Холоп
Комедия «Холоп» получит третий фильм
Милош Бикович
Милош Бикович в новом образе представил новый фильм
Милош Бикович
Бикович рассказал, почему влюбился в Россию
Милош Бикович
Милош Бикович прокомментировал увольнение из «Белого лотоса»
Милош Бикович
Милош Бикович впервые показал фото с сыном
Милош Бикович
В Кремле отреагировали на отказ снимать Биковича в сериале HBO
Джулиан Костов
Стало известно, кто заменит Биковича в «Белом лотосе»
Милош Бикович
Милош Бикович лишился роли в новом сезоне «Белого лотоса»
Милош Бикович
В МИД Сербии ответили на претензии Украины в адрес Биковича
Милош Бикович на съемках фильма «Любовь со второго взгляда»
Бикович и Тодоренко играют влюбленных в романтической комедии: первые кадры
Милош Бикович и Кристина Асмус
Кристина Асмус показала фото с Биковичем с совместных съемок
Никита Кологривый на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Кологривый рассказал, чья актерская игра ему нравится
Милош Бикович
Милош Бикович высказался о сериале «Слово пацана»
Милош Бикович
У звезды «Холопа» Биковича родился первенец
Александр Петров с женой Викторией
Верник раскрыл детали знакомства Александра Петрова с будущей женой
Милош Бикович и Иван Охлобыстин на съемках фильма «Холоп 2»
Охлобыстин раскрыл отношение к Биковичу и сообщил, что тот женился
Александр Петров с женой
Петров с женой, Асмус, Бикович: все звезды на премьере «Холопа 2»
Кадр из фильма «Холоп 2»
Бикович рассказал о страхе перед съемками в «Холопе 2»
Регина Тодоренко и Милош Бикович на съемках фильма «Любовь со второго взгляда»
Регина Тодоренко стала партнершей Милоша Биковича в новом фильме
Полина Гагарина
Киркоров, Лазарев, Гагарина, Билан: все звезды на «Золотом граммофоне 2023»
Милош Бикович
На вручении «Золотого граммофона» завершились съемки сериала с Биковичем
Милош Бикович
Киркоров признался, что является поклонником Биковича, вручая ему награду
Милош Бикович
Милош Бикович высказался об отмене русской культуры
Милош Бикович
Милош Бикович поделился эмоциями от будущего отцовства
Кадр из фильма «Холоп 2»
Тарасова, Бикович и пышные балы: как снимали «Холопа 2»
Холоп 2
Вышел первый трейлер комедии «Холоп 2» с Биковичем и Тарасовой
Милош Бикович на съемках сериала «Дайте шоу!»
Бикович стал блондином ради роли поп-звезды: первые кадры
Милош Бикович
Звезда «Холопа» Милош Бикович впервые станет отцом
Ирина Пегова на съемках сериала «Беспринципные»
Михалкова, Пегова, Бикович на съемках продолжения «Беспринципных»: первые фото
Милош Бикович
Милош Бикович стал блондином для новой роли
Александр Самойленко и Мария Миронова в тизере фильма «Холоп 2»
Тарасова, Бикович, Миронова появились в тизере «Холопа 2»
Клим Шипенко
Режиссер «Вызова» объяснил свое отсутствие на церемонии в Кремле
Кадр из фильма «Вызов»
Путин назвал фильм «Вызов» прорывом в мировом кино
Клим Шипенко и Юлия Пересильд
Эрнст, Пересильд и Шипенко получили госпремию за «Вызов»
Аглая Тарасова и Милош Бикович
Милош Бикович одобрил участие бывшей возлюбленной в «Холопе 2»
Кадр из фильма «Вызов»
Космонавты на МКС посмотрели «Вызов» вместе с иностранными коллегами
Клим Шипенко
Клим Шипенко готов снова полететь в космос ради «Вызова 2»
Клим Шипенко
«Заносит, шатает». Шипенко рассказал, как привыкал ходить после возвращения с МКС
Клим Шипенко
​​​​​​​«Хочу снять фильм про Бонда». Интервью с Климом Шипенко, режиссером «Вызова»
Юлия Пересильд
Шипенко заявил, что Пересильд «помолодела лет на десять» в космосе
Инсталляции со спускаемым аппаратом корабля «Союз МС-18» на Манежной площади
У Кремля установили летательный аппарат, вернувший Пересильд с МКС
Милош Бикович
Милош Бикович заявил, что не стыдится российского гражданства
Милош Бикович
Бикович уверен, что российское кино «выживет без Голливуда»
Кадр из сериала «Балканский ветер»
Милош Бикович и Оксана Акиньшина снялись в новом сериале
Кадр из фильма «Вызов»
Американский режиссер сравнил «Вызов» Шипенко с «Армагеддоном»
Милош Бикович
Милош Бикович высказался о влиянии Запада на его отношение к России
Кадр из фильма «Декабрь»
Премьеру фильма «Декабрь» Клима Шипенко перенесли на неопределенный срок
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Не говори никому»
Не говори никому
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Темная материя»
Темная материя
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)
Бриджертоны
Трейлер (3 сезон, англ.)
vktrailer-220787057_456356702
Мужчина и женщина
Трейлер
Кадр из фильма «Новый год в Березовке»
Новый год в Березовке
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Горький 53»
Горький 53
Трейлер
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Тур с Иванушками
Трейлер
vktrailer-220787057_456356692
Чайка
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь