Стали известны подробности сюжета третьего «Холопа»

Кадр из фильма «Холоп 2»

Актер Милош Бикович отправит в прошлое целую семью в фильме «Холоп 3». Об этом Telegram-каналу «Бюллетень кинопрокатчика» рассказал режиссер Клим Шипенко.

«12 апреля я думал, что мы будем объявлять старт продолжения другой франшизы, но оказалось, что этой», — пошутил Шипенко.

По словам режиссера, сюжет третьей части будет рассказывать о попытке персонажа Биковича перевоспитать семью мажоров.

12 февраля стало известно, что вторая часть «Холопа» собрала 3,85 млрд рублей за все время проката. Лента режиссера Клима Шипенко стала одним из самых кассовых релизов в этом году. Фильм вышел 1 января 2024 года. Съемки сиквела завершились летом 2023 года в Петербурге.

Картина «Холоп» вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». Премьера триквела запланирована на 23 января 2025 года.