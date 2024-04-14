Смотрим дома: 5 новых сериалов недели

«Фоллаут»

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Уже вышли все восемь эпизодов громкой апрельской премьеры — киноадаптации культовой видеоигры Fallout. Ее создателями стали авторы «Мира Дикого Запада» — Лиза Джой и Джонатан Нолан.

События сериала разворачиваются на Земле после ядерной катастрофы. Остатки уцелевших людей нашли укрытие в оборудованных подземных бункерах. На поверхности же им предстоят неприятные встречи с мародерами, мутантами и новым, сильно изменившимся миром.

«Фоллаут» уже получил благосклонные отзывы критиков за визуальные эффекты и актерское исполнение, а также комплименты от фанатов игры, отметивших точно воссозданную атмосферу ретрофутуризма и обилие пасхалок.

«Киберпапа»

Александр Робак играет добродушного сварщика Игната, который не может найти контакт с пасынком-игроманом Санькой. Отношения с женой (ее играет Юлия Пересильд) у него тоже на грани из-за финансовых проблем. Однажды Игнат случайно оказывается за компьютером Саньки и обнаруживает у себя выдающиеся способности киберспортсмена.

50-летний сварщик становится звездой команды и решает поучаствовать в турнире с призом в два миллиона рублей.

4.6 Киберпапа 2024 / Россия комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Комедия «Киберпапа» выписывает остросюжетные коленца и дарит надежду не только на выигрыш, но и на то, что связь между двумя поколениями все-таки наладится.

«Франклин»

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В историческом мини-сериале «Франклин» неподражаемый Майкл Дуглас играет ученого, изобретателя и одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина. Чтобы заручиться поддержкой Франции, 70-летний политик отправляется в Париж и склоняет Людовика XVI к союзу.

В сериале рассказывается о восьми годах, которые харизматичный Бенджамин Франклин вместе со своим внуком провели во Франции. Режиссером проекта стал Тимоти Ван Паттен, работавший над «Игрой престолов» и «Черным зеркалом».

«Сочувствующий»

Главный сюрприз масштабной экранизации романа-бестселлера Вьет Тхань Нгуена — неузнаваемый Роберт Дауни-мл. сразу в нескольких эксцентричных ролях. Но главный герой здесь, все же, не он.

В центре сюжета — наполовину француз, наполовину вьетнамец, шпион, шантажист, двойной агент без имени. А кто он такой, этот человек и сам не знает. В середине 1970-х, в финале войны во Вьетнаме он приехал в Америку и связался с ЦРУ.

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Книжный первоисточник поражал не только двойственной личностью центрального персонажа, но и крутыми сюжетными поворотами. Учитывая, что одним из постановщиков стал режиссер «Олдбоя» Пак Чхан-ук, «Сочувствующий» тоже найдет, чем удивить.

«Кресло»

Неудачник Миша покупает подержанное кресло и под обивкой обнаруживает тайник. В нем лежит приличная сумма денег и папка с документами, принадлежащими местному губернатору. Не решив, что делать с папкой, Миша неожиданно для себя становится народным депутатом и получает возможность участвовать в предстоящих выборах.

В симпатичной абсурдистской инди-комедии «Кресло» солирует Дмитрий Лысенков, умеющий выбирать небанальные роли. Компанию ему составляют Артем Ткаченко и Сергей Рост.