«Падение империи» — один из самых громких фильмов года. Чем он впечатляет?

О чем фильм «Падение империи»

Недалекое будущее, Соединенные Штаты Америки охвачены гражданской войной. Предполагается, что конфликт скоро завершится: силы президента-диктатора находятся в осаде в Вашингтоне и вот-вот будут повержены.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356432&hash=9bccc43f44f55579&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Два журналиста — фотограф Ли (Кирстен Данст) и интервьюер Джоэл (Вагнер Моура) — едут из Нью-Йорка, где тоже время от времени что-то взрывают и отключают электричество, в столицу, надеясь зафиксировать последние моменты президента перед казнью. В компанию к ним набиваются пожилой сотрудник The New York Times Сэмми и совсем юная Джесси (Кэйли Спэни), пока что только осваивающая азы журналистской работы.

Зачем смотреть

«Падение империи» — ловко снятый представитель жанра роуд-муви, фильм-путешествие, не оставляющий шанса заскучать. Сценарист и режиссер Алекс Гарленд, которого многие помнят как постановщика фантастических лент «Из машины» и «Аннигиляция», будоражит аудиторию, чередуя сцены зверской жестокости с видами природы и тихими американскими городками, где благодаря прячущимся на крышах снайперам течет привычная размеренная жизнь.

Кадр из фильма «Падение империи»

Гарленд — любитель эффектных, если не сказать «завораживающих», кадров, и в новой картине их предостаточно. Красота, от которой взгляд не оторвешь, соседствует с отталкивающим насилием, снятым предельно убедительно.

Отдельные эпизоды заставляют предположить, что Гарленд задумывал эту работу еще и как психологический хоррор — достаточно вспомнить жуткий фрагмент с Джесси Племонсом в роли солдата-ксенофоба, не уточняющего, на чьей именно стороне он воюет. В каком бы жанре ни планировал выступить автор, месседж фильма считывается безошибочно: война отвратительна.

Впрочем, сюжетным стержнем «Падения империи» все же остается путешествие, и Гарленд отправляет зрителя в поездку из Нью-Йорка в Вашингтон в интересной компании. Ли, Джоэл, Сэмми и Джесси — условные персонажи без прошлого, но Гарленд, видимо, такими их и задумал, чтобы реакция каждого из героев на окружающий ад была особенно выразительной.

Ли прячется за напускным цинизмом и делает вид, что научилась отстраняться, Джоэл видит во всем мероприятии соревновательный элемент (он и только он задаст последний вопрос павшему президенту), Сэмми едет умирать, а Джесси, которая поначалу выглядит сбитой с толку (но довольно навязчивой) девочкой, оказывается суперэффективной губкой, с пугающей скоростью перенимающей знания, навыки и настроения.

Кадр из фильма «Падение империи»

Все четыре ключевых персонажа отлично сыграны, но выделить хочется Кирстен Данст и Кэйли Спэни. Ли (Данст), формально является самой главной героиней — именно ее сдержанная на первый взгляд мимика прячет самые богатые эмоции, именно ей предстоит сделать решающий выбор в финале.

Джесси же — единственный персонаж фильма, проходящий через трансформацию (ее старших коллег нам представляют уже полностью сформировавшимися). Спэни совсем недавно можно было увидеть в «Присцилле», фильме о супруге Элвиса Пресли, где актриса на протяжении почти двух часов не выходила из образа заторможенной старшеклассницы. Сотрудничество с Гарлендом дает понять, что Кэйли может быть живой, естественной и разной.

Почему можно не смотреть

При всей внешней выразительности и впечатляющих актерских работах, «Падение империи» все же остается довольно банальной лентой. Персонажи по большей части статичны, а трансформация героини Спэни в целом предсказуема.

Финал предугадывается с первых же минут. Наконец, штурм Белого дома кажется таким же затянутым и перегруженным, как и заключительные схватки во многих рядовых боевиках.

Кадр из фильма «Падение империи»

Даже посыл, заложенный Гарлендом в ленту, кажется каким-то уж слишком очевидным и при этом довольно абстрактным. «Война — плохо», — заявляет автор, не уточняя, подразумевает ли какие-то реальные обстоятельства или события.