Дарем
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
12 апреля 2024, новость

Звезда «Кухни» показала редкое фото с мужем

Елена Подкаминская вместе с супругом отметила 45-летие в Абу-Даби

Елена Подкаминская в личном блоге показала, как отпраздновала свой юбилей — на днях ей исполнилось 45 лет. Звезда сериала «Кухня» отметила праздник в Абу-Даби, куда отправилась с мужем.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике Подкаминской представлено слайд-шоу с фотографиями, которые были сделали в праздник. На одном из кадров актриса запечатлела свое отражение в окне с супругом.

«Моя формула одного прекрасного дня, когда красиво устроился в свой день рождения», — подписала ролик звезда. Она добавила, что такой насыщенный день рождения ей понравился.

Напомним, в 2017 году Елена Подкаминская вышла замуж за Дениса Гущина, от которого родила дочь Еву и сына Александра. От первого брака с бизнесменом Александром Пляцевым у актрисы подрастает дочь Полина.

Ранее Елена Подкаминская показала трогательные фото с родителями.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Екатерина Климова
Екатерина Климова ответила на вопрос об идеальном мужчине
Елена Подкаминская с родителями (фото: соцсети)
Звезда «Кухни» отметила 45-летие и трогательно обратилась к родителям
Елена Подкаминская
Звезда «Кухни» рассказала об отдыхе в ОАЭ
Никита Ефремов
Никита Ефремов объяснил, почему боится заводить детей
Сьюки Уотерхаус (фото: соцсети)
Возлюбленная Роберта Паттинсона показала первое фото их ребенка
Эндрю Гарфилд и Кейт Томас
Эндрю Гарфилда заметили в компании новой возлюбленной
Аня Тейлор-Джой на свадьбе, фото: соцсети
Звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой впервые показала фото со своей свадьбы
Иван Чуйков и Агата Муцениеце (фото: соцсети)
Агата Муцениеце подогрела слухи о новом романе
Александра Грант и Киану Ривз
Возлюбленная поддержала Киану Ривза на съемочной площадке
Джиджи Хадид и Брэдли Купер
Брэдли Купер появился на публике с Джиджи Хадид
Елена Подкаминская (фото: соцсети)
44-летняя звезда «Кухни» показала себя на сцене в вечернем образе
Равшана Куркова с дочерью (фото: соцсети)
Равшана Куркова показала редкое фото дочери
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти
Леонардо ДиКаприо и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке
Доминик Сигал (фото: соцсети)
Сын Стивена Сигала женился на российской модели
Натали Портман
Натали Портман развелась с мужем
Дакота Джонсон
Бывший муж Гвинет Пэлтроу сделал предложение звезде «50 оттенков серого»
Павел Прилучный
Прилучный рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Аффлек просил Лопез не афишировать их отношения в соцсетях
Александр Петров с женой Викторией
Александр Петров показал, как познакомился с женой
Том Круз
Том Круз расстался с бывшей моделью из России
Екатерина Ковальчук
Бывшая возлюбленная Харламова раскрыла свое состояние после разрыва
Александр Петров с женой Викторией (фото: соцсети)
Жена Александра Петрова показала романтические фото из Парижа
Алек Болдуин с супругой
Алекс Болдуин показал свадебное фото с женой в честь годовщины
Андрей Кончаловская и Юлия Высоцкая (фото: соцсети)
Юлия Высоцкая показала нежное фото с мужем
Ханде Эрчел (фото: соцсети)
Звезда «Постучись в мою дверь» поздравила возлюбленного с днем рождения
Милош Бикович
Милош Бикович впервые показал фото с сыном
Дмитрий Назаров
Спектакль звезды «Кухни» Назарова отменили в Дубае
Том Круз
Том Круз объявил об отношениях с экс-моделью из России
Бенджамин Уокер и Кая Скоделарио
Звезда «Пиратов Карибского моря» развелась с актером из «Властелина колец»
Джонни Галэки
Звезда «Теории большого взрыва» тайно женился
Михаил Тройник и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд показала нежные фото с отдыха с возлюбленным
Джулия Робертс
Джулия Робертс показала романтическое фото с мужем
Мэттью Макконахи с женой (фото: соцсети)
Мэттью Макконахи показал редкое фото с женой
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро расплакался из-за девятимесячной дочери
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Михаил Боярский назвал себя подкаблучником
Кадр из сериала «Слово пацана»
Жена звезды «Слова пацана» рассказала, ревнует ли его к Анне Пересильд
Кадр из сериала «Сергий против нечисти» (3 сезон)
Последняя роль: появились кадры с Дмитрием Красиловым в сериале про нечисть
Александр Петров с женой Викторией
Верник раскрыл детали знакомства Александра Петрова с будущей женой
Ида Галич
Ида Галич рассказала о свидании с Буруновым
Патрик Шварценеггер
Сын Арнольда Шварценеггера сделал предложение своей девушке
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Звезду «Последнего богатыря» попытались оштрафовать за отказ от съемок
Антон Богданов с женой
Звезда «Реальных пацанов» женился на матери звезды сериала «Слово пацана»
Марина Александрова
Марина Александрова показала редкое фото с мужем
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
Звездные елки: как Высоцкая, Пересильд и другие готовятся к Новому году
Алексей Чадов и Лейсан Галимова
Алексей Чадов рассказал о тайной свадьбе
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце рассказала об атаке хейтеров после развода с Прилучным
Александр Петров с женой Викторией
Мама Александра Петрова переживает из-за критики в его адрес
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Юлия Пересильд прокомментировала новости о тайной свадьбе
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
СМИ сообщили о тайной свадьбе Юлии Пересильд
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Собчак рассказала о своем отношении к откровенным сценам с участием мужа
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Не говори никому»
Не говори никому
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Темная материя»
Темная материя
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)
Бриджертоны
Трейлер (3 сезон, англ.)
vktrailer-220787057_456356702
Мужчина и женщина
Трейлер
Кадр из фильма «Новый год в Березовке»
Новый год в Березовке
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Горький 53»
Горький 53
Трейлер
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Тур с Иванушками
Трейлер
vktrailer-220787057_456356692
Чайка
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь