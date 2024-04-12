Звезда «Кухни» показала редкое фото с мужем

Елена Подкаминская в личном блоге показала, как отпраздновала свой юбилей — на днях ей исполнилось 45 лет. Звезда сериала «Кухня» отметила праздник в Абу-Даби, куда отправилась с мужем.

<div id="vk_post_-122141110_29772"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29772", -122141110, 29772, '2g5rx-wmXoIpYu0-oEsGnyewyQ8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике Подкаминской представлено слайд-шоу с фотографиями, которые были сделали в праздник. На одном из кадров актриса запечатлела свое отражение в окне с супругом.

«Моя формула одного прекрасного дня, когда красиво устроился в свой день рождения», — подписала ролик звезда. Она добавила, что такой насыщенный день рождения ей понравился.

Напомним, в 2017 году Елена Подкаминская вышла замуж за Дениса Гущина, от которого родила дочь Еву и сына Александра. От первого брака с бизнесменом Александром Пляцевым у актрисы подрастает дочь Полина.