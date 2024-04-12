Стало известно, кто исполнит главные роли в музыкальной сказке «Буратино» — новой адаптации истории о деревянной кукле, которая оживает, проходит через непростые испытания и находит друзей.
Папу Карло в фильме сыграет Александр Яценко, Карабаса Барабаса — Федор Бондарчук, кота Базилио — Александр Петров, а лису Алису — Виктория Исакова.
Сам Буратино будет куклой, созданной с помощью компьютерной графики, его роль в специальном мокап-костюме исполнит звезда фильма «Лед 2» и сериала «Тетя Марта» Виталия Корниенко. Друзей главного героя воплотят на экране молодые звезды российского кино: Артемона — Марк Эйдельштейн, Арлекина — Рузиль Минекаев, известный по роли в сериале «Слово пацана», а Мальвину — Анастасия Талызина.
Производством картины «Буратино» занимаются студии Vodorod и Art Pictures Studio, ранее работавшие над трилогией «Лед», дилогией «Притяжение» и фэнтези «Сто лет тому вперед». Режиссером фильма стал Игорь Волошин, оператором — Максим Жуков («Мастер и Маргарита»), за сценарий отвечает Андрей Золотарев, костюмы разрабатывает Надежда Васильева.
Также в ленте будет использована легендарная музыка композитора Алексексея Рыбникова из советского фильма «Приключения Буратино».
О разработке нового «Буратино» стало известно еще в августе 2023 года. Съемки должны начаться во второй половине лета 2024 года, закончить работу над проектом создатели планируют в конце 2025 года.
Напомним, советский фильм «Приключения Буратино» вышел на экраны в 1976 году и стал настоящим хитом. Главные роли в картине исполнили Татьяна Проценко, Владимир Этуш, Ролан Быков, Рина Зеленая. Главного героя сыграл Дмитрий Иосифов.