Стало известно, кто исполнит главные роли в музыкальной сказке «Буратино» — новой адаптации истории о деревянной кукле, которая оживает, проходит через непростые испытания и находит друзей.

Сам Буратино будет куклой, созданной с помощью компьютерной графики, его роль в специальном мокап-костюме исполнит звезда фильма «Лед 2» и сериала «Тетя Марта» Виталия Корниенко. Друзей главного героя воплотят на экране молодые звезды российского кино: Артемона — Марк Эйдельштейн, Арлекина — Рузиль Минекаев, известный по роли в сериале «Слово пацана», а Мальвину — Анастасия Талызина.

Производством картины «Буратино» занимаются студии Vodorod и Art Pictures Studio, ранее работавшие над трилогией «Лед», дилогией «Притяжение» и фэнтези «Сто лет тому вперед». Режиссером фильма стал Игорь Волошин, оператором — Максим Жуков («Мастер и Маргарита»), за сценарий отвечает Андрей Золотарев, костюмы разрабатывает Надежда Васильева.

Также в ленте будет использована легендарная музыка композитора Алексексея Рыбникова из советского фильма «Приключения Буратино».