Людмила Поргина раскрыла, чему Михаил Ширвиндт научил отца

Александр Ширвиндт | Источник: Starface

Актриса Людмила Поргина в интервью PROZvezd рассказала, что Михаил Ширвиндт сумел приобщить своего отца Александра Ширвиндта к блогерству.

«Ширвиндты всегда были активны в соцсетях, поэтому эта тишина настораживает людей. Надо признать, что именно благодаря Мише люди имели возможность общаться с Александром Анатольевичем, который всегда и всем был интересен. Миша приобщил отца к блогерству, вел его страницу в интернете, где его папа активно участвовал», — напомнила Поргина.

Артистка считает, что Ширвиндту удалось отлично воспитать своего сына. По словам вдовы Николая Караченцова, она бывала в гостях у коллеги и удивилась атмосфере любви и взаимопонимания в их доме. Поргина считает, что далеко не каждая пара сможет прожить вместе 70 лет. Она назвала Ширвиндта умным и неконфликтным человеком.