Людмила Поргина раскрыла, чему Михаил Ширвиндт научил отца

Актриса Людмила Поргина в интервью PROZvezd рассказала, что Михаил Ширвиндт сумел приобщить своего отца Александра Ширвиндта к блогерству.
«Ширвиндты всегда были активны в соцсетях, поэтому эта тишина настораживает людей. Надо признать, что именно благодаря Мише люди имели возможность общаться с Александром Анатольевичем, который всегда и всем был интересен. Миша приобщил отца к блогерству, вел его страницу в интернете, где его папа активно участвовал», — напомнила Поргина.
Артистка считает, что Ширвиндту удалось отлично воспитать своего сына. По словам вдовы Николая Караченцова, она бывала в гостях у коллеги и удивилась атмосфере любви и взаимопонимания в их доме. Поргина считает, что далеко не каждая пара сможет прожить вместе 70 лет. Она назвала Ширвиндта умным и неконфликтным человеком.
Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «12 стульев», «Небесные ласточки», «Трое в лодке, не считая собаки», «Миллион в брачной корзине». В 2000 году Александр Анатольевич стал руководить Театром сатиры и ушел с этого поста в 2021-м.
Ранее Людмила Поргина пожаловалась на травлю в «Ленкоме».