Ингеборга Дапкунайте лишится последнего бизнеса в России

Ингеборга Дапкунайте

Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение о ликвидации последнего бизнеса актрисы Ингеборги Дапкунайте в России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что федеральный орган начал процесс ликвидации ООО «Скиллз Акэдеми», 50 процентами которого владеет артистка. Вторая часть фирмы принадлежит ее бывшему мужу Дмитрию Ямпольскому. Причиной этому стало отсутствие отчетности компании о работе с 2020 года.

Известно, что организация занималась обучением детей скорочтению и английскому языку, а также подготовкой к школе.