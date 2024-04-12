Зендая раскритиковала свой образ робота на премьере «Дюны»

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендая раскритиковала свой образ на премьере фильма «Дюна: Часть вторая» в Лондоне. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Vogue.

Речь идет об обнажавшем ее тело костюме робота бренда Thierry Mugler. По словам Зендаи, ее стилист Лоу Роуч сначала не одобрил этот образ. На примерке присутствовал один из создателей наряда, который смог подогнать его под фигуру звезды.

Однако, когда она вышла на красную дорожку, поняла, что это была плохая идея. «Через 10 минут или даже меньше у меня сильно закружилась голова. Из-за металла в костюме мне было очень жарко», — призналась собеседница издания.