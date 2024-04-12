Стали известны подробности травмы Киану Ривза на съемках

Киану Ривз серьезно повредил ногу на съемках фильма «Удача», которые стартовали в январе. Тогда же папарацци засняли актера с костылями и перевязкой на коленке. Поклонники гадали: звезда «Матрицы» на самом деле получил травму, или это часть образа его героя?

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Недавно режиссер Азиз Ансари признался, что Ривз на съемках случайно упал и сломал коленную чашечку.

«Примерно на 15-й день съемок я сказал ему: “Эй, просто иди и остынь в своей гримерке, отдохни 15 минут”. И он по пути споткнулся о ковер. Он закричал: “Мое колено!”», — рассказал режиссер изданию Daily Mail.

Несмотря на это, Ривз продолжил работу на площадке. Он снялся в нескольких дублях и даже собирался танцевать сальсу, но коллеги отговорили его.

«Он такой: “Я сделаю это!”. Мы сразу бросились его отговаривать: “Киану, успокойся. Мы будем танцевать сальсу, как только твое колено заживет”», — добавил Ансари.