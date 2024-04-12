Вдова Балабанова рассказала, чему научилась с режиссером

Кадр из фильма «Алексей Балабанов. Послесловие…»

Художница Надежда Васильева, вдова режиссера Алексея Балабанова, призналась, что полюбила русский народ после встречи с постановщиком. Об этом женщина рассказала в беседе с WomanHit.

«До Леши даже не задумывалась над этим, не бывала в глубинке. А он меня приучил ездить по стране, наблюдать, чувствовать, радоваться тому, что есть такие разные, чудесные места и люди. Этих людей он приводил к нам домой, показывал им свои фильмы, я их кормила-поила», — рассказала она.

Васильева добавила, что Балабанов обладал безграничной добротой и громадной эмпатией, поэтому мог поговорить с любым человеком по душам. Она рассказала, что ему были свойственны порывы, и вспомнила, как режиссер однажды поехал с детьми в Великий Устюг. По ее словам, по дороге у семьи сломалась печка, но никто не заболел, закутавшись в одеяла.

Режиссер Алексей Балабанов был женат дважды: в браке с первой супругой Ириной у постановщика родился сын Федор, а с Надеждой — Петр. С Васильевой режиссер познакомился во время работы над фильмом «Замок».