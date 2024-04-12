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12 апреля 2024, новость

Асмус раскрыла подробности своего состояния после двух дней в больнице

Актриса рассказала, что в ухудшении ее здоровья виновата «бактерия истощения»
Кристина Асмус
Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус сообщила в соцсети, что лежала на протяжении двух дней в больнице, и поблагодарила поклонников за поддержку.

«Слава богу, это не вирус никакой, только бактерия истощения», — поделилась артистка.

Звезда «Интернов» вспомнила, как раньше чувствовала себя виноватой перед начальством из-за болезни, заявив, что в то время смыслом ее жизни было «уработаться до обморока». Сейчас же, подчеркнула актриса, наступил предел, поэтому она решила в первую очередь заботиться о себе. Она назвала своей суперсилой нынешнего года «признание ограниченности ресурсов».

«То, что сейчас все четыре моих проекта изменили даты и наложились — я в ужасе и никакими ресурсами не смогла повилять. А контракты подписаны, и дяди серьезные не любят огорчаться. Пришлось договариваться со своим организмом. Хотя в 35 это уже не так-то просто», — добавила Асмус.

Накануне Асмус опубликовала фотографию, которую сделала в больнице. Актриса лежала под капельницей. Знаменитость заявила, что ночью у нее поднялась температура под 40. По этой причине врачи госпитализировали артистку.

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