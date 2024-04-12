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12 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Пегова, Кяро, Деревянко в трогательном альманахе о любви

Звездный актерский состав занят в фильме «Мужчина и женщина» — смотрите первый трейлер
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Появился трейлер мелодраматического альманаха «Мужчина и женщина» режиссера Владимира Котта. В фильме снимались Павел Деревянко, Ирина Пегова, Кирилл Кяро, Степан Девонин, Анна Дерябина, Дмитрий Куличков, Ольга Медынич.

В основе ленты — семь рассказов о любви, написанных Владимиром Коттом. Каждая история снималась отдельно, как самостоятельное маленькое кино. При этом сюжетные линии всех героев переплетены между собой.

Каждая новелла посвящена запутанным, трагическим, смешным отношениям, в которых оказались мужчина и женщина. Кто-то связал жизни на годы, чья-то встреча продлилась всего час или пять минут, но чувства, которые при этом возникли, — самые искренние.

«"Мужчина и женщина" — это, прежде всего, фильм про чувства. Это кино не про любовь как страсть, а про любовь как способ жить и ощущать мир внутри себя и вокруг. Это простые человеческие истории», — рассказал Владимир Котт.

Премьера фильма «Мужчина и женщина» состоится 21 апреля в рамках конкурса 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

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