Трейлер дня: Пегова, Кяро, Деревянко в трогательном альманахе о любви

Появился трейлер мелодраматического альманаха «Мужчина и женщина» режиссера Владимира Котта. В фильме снимались Павел Деревянко, Ирина Пегова, Кирилл Кяро, Степан Девонин, Анна Дерябина, Дмитрий Куличков, Ольга Медынич.
В основе ленты — семь рассказов о любви, написанных Владимиром Коттом. Каждая история снималась отдельно, как самостоятельное маленькое кино. При этом сюжетные линии всех героев переплетены между собой.
Каждая новелла посвящена запутанным, трагическим, смешным отношениям, в которых оказались мужчина и женщина. Кто-то связал жизни на годы, чья-то встреча продлилась всего час или пять минут, но чувства, которые при этом возникли, — самые искренние.
«"Мужчина и женщина" — это, прежде всего, фильм про чувства. Это кино не про любовь как страсть, а про любовь как способ жить и ощущать мир внутри себя и вокруг. Это простые человеческие истории», — рассказал Владимир Котт.
Премьера фильма «Мужчина и женщина» состоится 21 апреля в рамках конкурса 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).