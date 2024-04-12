Трейлер дня: Пегова, Кяро, Деревянко в трогательном альманахе о любви

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356702&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В основе ленты — семь рассказов о любви, написанных Владимиром Коттом. Каждая история снималась отдельно, как самостоятельное маленькое кино. При этом сюжетные линии всех героев переплетены между собой.

Каждая новелла посвящена запутанным, трагическим, смешным отношениям, в которых оказались мужчина и женщина. Кто-то связал жизни на годы, чья-то встреча продлилась всего час или пять минут, но чувства, которые при этом возникли, — самые искренние.

«"Мужчина и женщина" — это, прежде всего, фильм про чувства. Это кино не про любовь как страсть, а про любовь как способ жить и ощущать мир внутри себя и вокруг. Это простые человеческие истории», — рассказал Владимир Котт.