Умер герой «Американской истории преступлений» О. Джей Симпсон

О. Джей Симпсон | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер и спортсмен О. Джей Симпсон умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила его семья в социальной сети X (бывший Twitter).

«10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, проиграл в борьбе с раком. Он скончался в окружении детей и внуков», — говорится в сообщении.

Актер боролся с раком простаты и провел последние месяцы жизни в хосписе. О своей болезни он рассказал в 2023 году.

В кино известность Симпсону принесла роль детектива Нортберга в трилогии «Голый пистолет» Дэвида Цукера. Он также был игроком Национальной футбольной лиги США.