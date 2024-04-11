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11 апреля 2024, новость

Джеки Чан оправдался за седые волосы на фото

Ранее встревоживший поклонников своим внешним видом 70-летний актер заверил, что это образ для новой роли
Джеки Чан, 2019 год
Джеки Чан, 2019 год | Источник: Legion-Media.ru

Гонконгский актер и режиссер Джеки Чан оправдался за внешний вид на фото с пресс-конференции. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети.

70-летний герой боевиков рассказал, что снимки с мероприятия в провинции Сычуань, Китай, обеспокоили его друзей. По его словам, ему пришлось отрастить седые волосы и бороду для роли в новом фильме.

«Хочу сообщить всем — не переживайте! Это всего лишь выход на сцену для моего последнего фильма. Персонаж требует, чтобы у меня были седые волосы и борода, и чтобы я выглядел старым», — заявил он.

Кроме того, звезда отметил, что он всегда пробует в своей карьере что-то новое, например, сложный трюк или оригинальный образ. При этом он напомнил, что работает в индустрии развлечений 62 года и ценит каждый момент и возможность снимать новые фильмы.

Где сейчас герои боевиков 1990-х

В марте американский актер, режиссер и продюсер Том Круз попал в объектив папарацци и напугал фанатов. Тогда 61-летнего артиста запечатлели на вертолетной площадке в Лондоне. На новых размещенных фото звезда фильма «Миссия невыполнима» предстал в синих джинсах, свитере, белых кроссовках спортивного бренда Nike, а также с растрепанными волосами.

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