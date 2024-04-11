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11 апреля 2024, новость

Тиль Швайгер сообщил о риске ампутации ноги из-за сепсиса

Артист поранил ногу в августе 2023 года
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер | Источник: Legion-Media.ru

Актер Тиль Швайгер сообщил в беседе с Bild, что борется с сепсисом.

Швайгер рассказал, что две недели принимает антибиотики. Артист получил рану на ноге в августе 2023 года. Актер ударился голенью, в рану попали микробы. Впоследствии у него образовалась язва, которая становится только хуже.

Как отмечает СМИ, есть риск того, что ногу придется ампутировать. Артист признался, что хочет уехать в Нью-Йорк на премьеру нового фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», где сыграл главную роль. Он не теряет надежды, что все получится, несмотря на неутешительные прогнозы врачей. Медики опасаются дальнейших осложнений и пока не разрешают артисту выходить за пределы больницы.

Тиль Швайгер начал свою карьеру в 1991 году. Он снялся в сериале «Линденштрассе». Артист получил наибольшую известность благодаря роли Мартина Бреста в криминальной комедии Томаса Яна «Достучаться до небес».

Всего в фильмографии Швайгера более 90 ролей. Он снялся в фильмах «Где Фред?», «Бесславные ублюдки», «Значит, война».

Ранее Тиль Швайгер признался в алкогольной зависимости.

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