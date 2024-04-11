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11 апреля 2024, новость

19-летняя дочь Беллуччи и Касселя снялась в мини-платье

Развивающая модельную карьеру Дева Кассель опубликовала фото в соцсети
Дева Кассель, фото: соцсети
Дева Кассель, фото: соцсети

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева Кассель снялась в новом образе. Модель опубликовала фото в соцсети.

19-летняя Дева Кассель предстала перед камерой в белом коротком платье, которое было украшено розами. Наряд подчеркнул ее фигуру. Модель дополнила его блестящими туфлями зеленого цвета с острым мысом. Знаменитость распустила волосы. Ей сделали макияж с голубыми тенями и розовой помадой. Она лежала на полу в фотостудии.

Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. 19-летняя звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».

Сейчас она состоит в отношениях с Солом Нанни. Слухи о романе появились в октябре 2023 года. Тогда актер выложил в социальные сети совместное фото с моделью. На снимке он целовал девушку в шею. Позже дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя подтвердила сплетни. Она опубликовала кадры с возлюбленным и написала, что это правда. В конце января Дева Кассель вышла в свет с парнем.

Ранее 59-летняя Моника Беллуччи показала фигуру в комбинезоне с вырезом.

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