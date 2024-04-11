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11 апреля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Эвелина Бледанс, Катя Лель и другие звезды на премьере фильма

Российские знаменитости поддержали выход детективного триллера «Город тайн: Исчезнувшая»
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В столичном кинотеатре «Москва» прошел светский показ фильма «Город тайн: Исчезнувшая» режиссера Роберта Коннолли. Мероприятие посетили российские знаменитости, среди которых Эвелина Бледанс, Катя Лель, Влад Лисовец, Александр Метелкин, Надежда Ручка, Иван Жвакин, Данила Якушев и многие другие.

В центре сюжета фильма «Город тайн. Исчезнувшая» — история пропажи одной девушки. Она вместе с четырьмя подругами отправляется на корпоративный тимбилдинг в горы и во время квеста бесследно исчезает.

Расследовать запутанное дело берется федеральный агент Аарон Фальк (Эрик Бана). Однако чем больше он погружается в эту историю, тем больше вопросов у него возникает. Ведь каждая из девушек рассказывает свою версию произошедшего. В итоге под подозрением оказываются все.

В широкий прокат фильм «Город тайн: Исчезнувшая» выходит 18 апреля.

Город тайн: Исчезнувшая
2024/США18+триллер
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