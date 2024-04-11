Эвелина Бледанс, Катя Лель и другие звезды на премьере фильма

В центре сюжета фильма «Город тайн. Исчезнувшая» — история пропажи одной девушки. Она вместе с четырьмя подругами отправляется на корпоративный тимбилдинг в горы и во время квеста бесследно исчезает.

Расследовать запутанное дело берется федеральный агент Аарон Фальк (Эрик Бана). Однако чем больше он погружается в эту историю, тем больше вопросов у него возникает. Ведь каждая из девушек рассказывает свою версию произошедшего. В итоге под подозрением оказываются все.