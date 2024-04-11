74-летний Ричард Гир впервые за долгое время вышел в свет с женой

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Ричард Гир появился на благотворительном вечере City Harvest Gala 2024, который прошел в Нью-Йорке. Компанию 74-летнему актеру составила супруга, 41-летняя журналистка Алеханда Сильва.

Супруги редко выходят в свет — по словам Сильвы, им больше нравится проводить время с детьми дома, чем посещать светские мероприятия. Однако благотворительный вечер Гир и Сильва не смогли пропустить. Он был посвящен Алексу Коэну и Джону Ледженду, которые собрали крупную сумму на обеспечение продовольственной безопасности в Нью-Йорке.