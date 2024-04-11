Тысячи кубинцев пришли на Фестиваль российского кино в Гаване

Кадр из фильма «Чебурашка»

Тысячи кубинцев посетили Фестиваль российского кино в Гаване. Об этом сообщила пресс-служба «Роскино».

Фестиваль российского кино, организованный «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино, проходил в республике Куба с 3 по 7 апреля 2024 года.

Картины зрителям представили российские кинематографисты: режиссер Алексей Герман-мл. и художник-постановщик Елена Окопная («Воздух»), режиссер Александр Войтинский («По щучьему велению»), режиссер и продюсер Ольга Акатьева («Я делаю шаг»), актер Анатолий Кот («Чемпион мира»).