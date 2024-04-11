Тысячи кубинцев пришли на Фестиваль российского кино в Гаване

Тысячи кубинцев посетили Фестиваль российского кино в Гаване. Об этом сообщила пресс-служба «Роскино».
Фестиваль российского кино, организованный «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино, проходил в республике Куба с 3 по 7 апреля 2024 года.
Всего на фестивальные показы в кинотеатрах Yara и Acapulco пришли более 10 тысяч человек — они посмотрели картины «Воздух», «Вызов», «По щучьему велению», «Чебурашка», «Чемпион мира», «Я делаю шаг» и «Снегирь».
Картины зрителям представили российские кинематографисты: режиссер Алексей Герман-мл. и художник-постановщик Елена Окопная («Воздух»), режиссер Александр Войтинский («По щучьему велению»), режиссер и продюсер Ольга Акатьева («Я делаю шаг»), актер Анатолий Кот («Чемпион мира»).
Кроме того, российские кинематографисты провели переговоры с представителями Кубинского института киноискусства и кинопромышленности (ИКАИК) о возможных совместных проектах, посетили киностудию «Кубанакан» и Международную школу кино и телевидения, действующую с 1986 года.