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11 апреля 2024, новость

Тысячи кубинцев пришли на Фестиваль российского кино в Гаване

Фестиваль проходил в республике Куба с 3 по 7 апреля 2024 года
Кадр из фильма «Чебурашка»
Кадр из фильма «Чебурашка»

Тысячи кубинцев посетили Фестиваль российского кино в Гаване. Об этом сообщила пресс-служба «Роскино».

Фестиваль российского кино, организованный «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино, проходил в республике Куба с 3 по 7 апреля 2024 года.

Всего на фестивальные показы в кинотеатрах Yara и Acapulco пришли более 10 тысяч человек — они посмотрели картины «Воздух», «Вызов», «По щучьему велению», «Чебурашка», «Чемпион мира», «Я делаю шаг» и «Снегирь».

Картины зрителям представили российские кинематографисты: режиссер Алексей Герман-мл. и художник-постановщик Елена Окопная («Воздух»), режиссер Александр Войтинский («По щучьему велению»), режиссер и продюсер Ольга Акатьева («Я делаю шаг»), актер Анатолий Кот («Чемпион мира»).

Кроме того, российские кинематографисты провели переговоры с представителями Кубинского института киноискусства и кинопромышленности (ИКАИК) о возможных совместных проектах, посетили киностудию «Кубанакан» и Международную школу кино и телевидения, действующую с 1986 года.

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