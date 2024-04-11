Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
11 апреля 2024, новость

61-летняя Деми Мур восхитила поклонников выходом в платье с разрезом

Актриса вышла в свет в элегантном вечернем образе

Голливудская актриса Деми Мур стала гостьей гала-концерта Unforgettable Evening, который состоялся 10 апреля в Лос-Анджелесе. Фотографии звезды опубликованы на сайте Daily Mail.

61-летняя Деми Мур выбрала для выхода в свет элегантный образ. Актриса появилась на закрытом мероприятии в черном платье-макси с разрезом и в босоножках на каблуках. Звезда дополнила наряд бриллиантовым браслетом и массивными серьгами. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилисты уложили волосы в локоны. Читатели Daily Mail восхитились образом актрисы.

«Деми выглядит великолепно», «Деми Мур просто вау!», «Выглядит отлично и готова к вечеринке», «Деми хороша, но думаю, что ей было бы лучше со стрижкой», — писали в комментариях.

У актрисы есть три дочери от Брюса Уиллиса. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Супруги воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В прошлом году семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Накануне тяжелобольного актера впервые за долгое время засняли на прогулке.

Ранее Деми Мур вышла в свет в сияющем «голом» платье.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Деми Мур
Demi Moore
Федор Бондарчук и Анна Михалкова
Бондарчук, Михалкова, Куценко на церемонии вручения кинопремии
Зендая
Зендая пришла на красную дорожку в пиджаке на голое тело
Зендая
Фанаты переживают за состояние здоровья Зендаи
Ольга Бузова
Ольга Бузова представила фильм «Дождь из мужчин»
Элизабет Херли с сыном Дэмиэном
58-летняя актриса в откровенном платье вышла в свет вместе с сыном
Софья Эрнст
Жена Константина Эрнста пришла на премьеру в золотом платье-бюстье
Деми Мур
61-летняя Деми Мур показала видео в откровенном наряде
Деми Мур
Стилист Деми Мур снялся с ней в одинаковых нарядах для журнала
Зендая
Зендая пришла на премьеру в сияющем платье с глубоким декольте
Деми Мур
61-летняя Деми Мур показала фигуру в открытом платье
Зендая
От Зендаи до Терон: звезды на красной дорожке «Оскара 2024» (видео)
Одри Хепберн и ее единственный «Оскар» (за фильм «Римские каникулы»), 1954 г.
100 роскошных фото звезд — победителей «Оскара» за всю историю
Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Прилучный с женой, Бледанс, Петросян: звезды на премьере «Онегина»
Александр Головин
Звезда «Кадетства» впервые после свадьбы вышел в свет с женой
Кристен Стюарт (фото: соцсети)
Звезда «Сумерек» пришла на премьеру фильма в смелом образе
Милош Бикович
Милош Бикович в новом образе представил новый фильм
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Сальма Хайек вышла в свет в наряде страстного оттенка
Селена Гомес
Энистон, Стрип, Стрейзанд: голливудские звезды на премии Гильдии актеров
Зендая
Зендая пришла на премьеру в платье с откровенным декольте
Шэрон Стоун
Публика раскритиковала новый светский выход Шэрон Стоун
Зендая и Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг, Хайди Клум и другие звезды блистали на кинопремии
Флоренс Пью
От Бланшетт и Робби до Бекхэма и принца Уильяма: все звезды на премии BAFTA
Юлия Снигирь
Снигирь, Розанова, Толкалина посетили атмосферную премьеру сериала
Зендая
Зендая появилась на премьере в костюме робота
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек обнимались на премьере фильма
Александр Петров с супругой Викторией
Петров с женой, Бондарчук, Исакова: звезды на премьере «Льда 3»
Зендая и Тимоти Шаламе
Зендая, Тимоти Шаламе и другие звезды на премьере «Дюны 2»
Дакота Джонсон
Звезда «50 оттенков серого» появилась на премьере в откровенном платье-кольчуге
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус восхитила публику на красной дорожке кинопремии
Полина Цыганова
Дочь Цыганова, Хакамада, Лисовец: звезды на премьере французской мелодрамы
Зендая
Зендаю раскритиковали за выход «в лохмотьях» на премьере
Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерью Таллулой (фото: соцсети)
Деми Мур показала новое фото с Брюсом Уиллисом и дочерью
Деми Мур и Надежда Бабкина
Деми Мур в новом образе сравнили с Надеждой Бабкиной
Деми Мур и Брюс Уиллис
Деми Мур рассказала об отношении к болезни Брюса Уиллиса
Екатерина Климова
Климова, Ревва, Харламов, Прилучный: звезды на премьере фильма
Александр Ревва с женой Анжеликой
Александр Ревва пришел на светскую премьеру с женой
Клаудия Шиффер с котом Чипом
Клаудия Шиффер появилась на премьере фильма с котом
Изабель Эйдлен на премьере «Мастера и Маргариты»
Кот, сыгравший Бегемота, появился на премьере «Мастера и Маргариты»
Деми Мур
61-летняя Деми Мур в роскошном наряде посетила премьеру сериала
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Снигирь с Цыгановым, Боярская и другие на премьере «Мастера и Маргариты»
Рената Литвинова (фото: соцсети)
Рената Литвинова вышла в свет в Париже с Лопез и Зендаей
Пелагея
Пегова, Кологривый, Безруков, Пелагея: все звезды на 100-летии «Мосфильма»
Николь Кидман
Николь Кидман в смелом платье посетила премьеру сериала
Скаут Уиллис, фото: соцсети
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса поделилась откровенным снимком
Елена Лядова
Собчак, Безруков с женой, Лядова с мужем: звезды на премьере «Воздуха»
Алексей Серебряков с внучкой
Серебряков с внучкой посетил премьеру мультфильма
Александр Петров с женой
Петров с женой, Асмус, Бикович: все звезды на премьере «Холопа 2»
Николь Кидман
Николь Кидман восхитила образом на премьере сериала
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Пересильд, Волкова, Михалкова с дочерью: звезды на премьере «Бременских музыкантов»
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356702
Мужчина и женщина
Трейлер
Кадр из фильма «Новый год в Березовке»
Новый год в Березовке
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Горький 53»
Горький 53
Трейлер
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Тур с Иванушками
Трейлер
vktrailer-220787057_456356692
Чайка
Трейлер
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Тизер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Полет на Луну»
Полет на Луну
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь