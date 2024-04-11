61-летняя Деми Мур восхитила поклонников выходом в платье с разрезом

Голливудская актриса Деми Мур стала гостьей гала-концерта Unforgettable Evening, который состоялся 10 апреля в Лос-Анджелесе. Фотографии звезды опубликованы на сайте Daily Mail.

61-летняя Деми Мур выбрала для выхода в свет элегантный образ. Актриса появилась на закрытом мероприятии в черном платье-макси с разрезом и в босоножках на каблуках. Звезда дополнила наряд бриллиантовым браслетом и массивными серьгами. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилисты уложили волосы в локоны. Читатели Daily Mail восхитились образом актрисы.

«Деми выглядит великолепно», «Деми Мур просто вау!», «Выглядит отлично и готова к вечеринке», «Деми хороша, но думаю, что ей было бы лучше со стрижкой», — писали в комментариях.

У актрисы есть три дочери от Брюса Уиллиса. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Супруги воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В прошлом году семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Накануне тяжелобольного актера впервые за долгое время засняли на прогулке.