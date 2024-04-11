Трейлер дня: Агата Муцениеце уходит в отрыв с «Иванушками»

Вышел трейлер музыкальной комедии «Тур с Иванушками» с Агатой Муцениеце, Ольгой Сухаревой, Анной Песковой и «Иванушками» в роли самих себя.
По сюжету, три закадычные подруги устали от взрослой жизни и решили сделать что-то безумное. Например, поехать на юг России на концерт любимой с детства группы «Иванушки International».
Судя по трейлеру, в пути их ждут невероятные приключения и острый приступ ностальгии. Правда, полному отрыву будет препятствовать 15-летняя дочка одной из героинь, увязавшаяся в путешествие.
В роли самих себя появятся Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Туриченко. В картине прозвучит более пятнадцати хитов «Иванушек», среди которых культовые «Тополиный пух», «Тучи» и «Колечко».
Режиссером ленты стал Марк Горобец. В фильме также заняты Роман Маякин, Роман Курцын, Валентина Мазунина, Татьяна Догилева, Полина Гухман.
Фильм «Тур с Иванушками» выходит в прокат 20 июня.