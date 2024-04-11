Трейлер дня: Агата Муцениеце уходит в отрыв с «Иванушками»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356696&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету, три закадычные подруги устали от взрослой жизни и решили сделать что-то безумное. Например, поехать на юг России на концерт любимой с детства группы «Иванушки International».

Судя по трейлеру, в пути их ждут невероятные приключения и острый приступ ностальгии. Правда, полному отрыву будет препятствовать 15-летняя дочка одной из героинь, увязавшаяся в путешествие.

В роли самих себя появятся Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Туриченко. В картине прозвучит более пятнадцати хитов «Иванушек», среди которых культовые «Тополиный пух», «Тучи» и «Колечко».