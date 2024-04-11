«Отец кровавой мафии»: вышел первый трейлер новой комедии с Нагиевым

Появился тизер-трейлер авантюрной семейной комедии «Новый год в Березовке» с Дмитрием Нагиевым, Марком Богатыревым и Анной Уколовой в главных ролях.
Сюжет фильма разворачивается в канун Нового года, когда супруги Кошкины решают обокрасть своих соседей — состоятельную семью Морозовых. Забравшись в их дом, горе-грабители обнаруживают детей, оставленных родителями под домашним арестом в наказание за ссору.
Героев захватывает вихрь неожиданных приключений и проблем, среди которых — пропавшие миллионы и криминальные авторитеты во главе с героем Дмитрия Нагиева по кличке Аллигатор.
Режиссером выступила Ольга Ланд. Роли в комедии также исполняют Егор Дружинин, Игорь Жижикин, София Петрова и другие.
Премьера фильма «Новый год в Березовке» запланирована на 14 ноября 2024 года.