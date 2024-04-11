«Отец кровавой мафии»: вышел первый трейлер новой комедии с Нагиевым

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356700&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сюжет фильма разворачивается в канун Нового года, когда супруги Кошкины решают обокрасть своих соседей — состоятельную семью Морозовых. Забравшись в их дом, горе-грабители обнаруживают детей, оставленных родителями под домашним арестом в наказание за ссору.

Героев захватывает вихрь неожиданных приключений и проблем, среди которых — пропавшие миллионы и криминальные авторитеты во главе с героем Дмитрия Нагиева по кличке Аллигатор.

Режиссером выступила Ольга Ланд. Роли в комедии также исполняют Егор Дружинин, Игорь Жижикин, София Петрова и другие.