Никита Михалков заявил о смерти «Оскара» и зарубежного кинематографа

Никита Михалков | Источник: Алексей Молчановский

Европейский и американский кинематограф утратили свое величие, а кинопремии превратились в «зацензурированные киномероприятия с обкомовскими требованиями». Об этом заявил народный артист РСФСР Никита Михалков в разговоре с Москвой 24.

Михалков отметил, что Каннский и Венецианский фестивали, а также премия «Оскар» потеряли свое значение. По его словам, западный кинематограф развивается технологически, однако в нем больше нет величия, которое было в фильмах 1970-х годов или в период Великой депрессии.

Кроме того, режиссер считает, что западные страны «заслонили» кинематограф других стран ― Ирана, Китая и Кореи.

«По большому счету ужасную вещь скажу, но при всей мощи технологической американское кино умерло. Это не 70-е годы великого американского кино или того кино времен депрессии», — заявил он.