Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
11 апреля 2024, новость

Никита Михалков заявил о смерти «Оскара» и зарубежного кинематографа

Режиссер считает, что Каннский и Венецианский фестивали, а также премия «Оскар» потеряли свое значение
Никита Михалков
Никита Михалков | Источник: Алексей Молчановский

Европейский и американский кинематограф утратили свое величие, а кинопремии превратились в «зацензурированные киномероприятия с обкомовскими требованиями». Об этом заявил народный артист РСФСР Никита Михалков в разговоре с Москвой 24.

Михалков отметил, что Каннский и Венецианский фестивали, а также премия «Оскар» потеряли свое значение. По его словам, западный кинематограф развивается технологически, однако в нем больше нет величия, которое было в фильмах 1970-х годов или в период Великой депрессии.

Кроме того, режиссер считает, что западные страны «заслонили» кинематограф других стран ― Ирана, Китая и Кореи.

«По большому счету ужасную вещь скажу, но при всей мощи технологической американское кино умерло. Это не 70-е годы великого американского кино или того кино времен депрессии», — заявил он.

Ранее Михалков высказался о возможности снять фильм о СВО.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Никита Михалков
Никита Михалков и Евгений Стеблов в фильме «Я шагаю по Москве», 1962 год
Звезда «Я шагаю по Москве» высказался о ремейке культового фильма
Никита Михалков
Никита Михалков высказался о возможности снять фильм о СВО
Юрий Стоянов
Стоянов вспомнил, как послал Михалкова
Никита Михалков
Михалков заявил об упадке актерского уровня
Никита Михалков
Никита Михалков рассказал об ударе Олега Меньшикова
Никита Михалков
Никита Михалков заявил, что работы Рязанова — не кино
Никита Михалков
Михалков назвал уехавшего из России Анатолия Белого предателем
Ирина Мирошниченко
Михалков рассказал о жертве Мирошниченко во имя таланта
Михалков, Асмус с дочерью, Судзиловская с семьей на закрытии кинофестиваля
Кирилл Кяро
Кяро извинился перед Михалковым и Шахназаровым
Никита Михалков
Никита Михалков ответил на нежелание Кирилла Кяро работать с ним
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро объяснил, почему не хочет работать с Михалковым
Никита Михалков
Михалков назвал главную проблему российского кинематографа
Кадр из фильма «Утомленные солнцем»
Михалков на съемках сымитировал поджог дачи чиновника ради шутки
Гостья церемонии закрытия ММКФ 2023
Безрукова, Иванова, Волкова: звезды и победители на закрытии ММКФ 2023
Настасья Самбурская
Асмус, Судзиловская, Бероев, Иванова: звезды кино на открытии ММКФ 2023
Никита Михалков
Михалков рассказал, когда запустят российский аналог «Оскара»
Никита Михалков
Никита Михалков впервые вышел на сцену после болезни
Никита Михалков
Михалков заявил о возвращении на сцену после выписки из больницы
Никита Михалков
Адабашьян рассказал о самочувствии Михалкова после выписки
Никита Михалков
Адабашьян заявил, что Михалков продолжает работать в больнице
Никита Михалков
Михалкова перевели из реанимации в обычную палату
Никита Михалков
СМИ: у Никиты Михалкова подтвердили коронавирус
Юрий Стоянов
Стоянов вспомнил о провальном выступлении на юбилее Михалкова
Никита Михалков
Михалков призвал дать отсрочку участникам общественно значимых съемок
Анна Котова-Дерябина
Ефремов, Миронов, Хабенский: звезды на открытии ММКФ 2022
Никита Михалков
Михалков заявил, что считает бессмысленным выдвигать российский фильм на «Оскар»
Московский международный кинофестиваль
Названы даты проведения Московского международного кинофестиваля
Леонид Куравлев
Никита Михалков назвал отличительную черту Куравлева
Никита Михалков
Михалков оценил шансы российских фильмов получить «Оскар»
Никита Михалков
Михалков назвал сериалы причиной гибели русской актерской школы
Ольга Бузова в спектакле «Чудесный грузин»
Бузова резко ответила на критику Михалкова в свой адрес
Никита Михалков
Студия Михалкова снимет фильм о битве кракена с подлодкой
Екатерина Шпица
От Шпицы до Петрова: звезды и победители на закрытии ММКФ 2021
Екатерина Климова
От Асмус до Линдеманна и Узерли: звезды на открытии ММКФ 2021
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356702
Мужчина и женщина
Трейлер
Кадр из фильма «Новый год в Березовке»
Новый год в Березовке
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Горький 53»
Горький 53
Трейлер
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Тур с Иванушками
Трейлер
vktrailer-220787057_456356692
Чайка
Трейлер
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Тизер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Полет на Луну»
Полет на Луну
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь