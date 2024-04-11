Вера Кинчева снялась в откровенной драме с режиссером Быковым

Кинчева играет певицу Алину, которая влюбляется в циничного и успешного писателя Валентина Чайку (Быков). Они начинают встречаться, но Валентин не хочет сковывать себя постоянными отношениями. В его жизни появляется еще одна женщина, с которой у него когда-то был роман.