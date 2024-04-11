Вера Кинчева снялась в откровенной драме с режиссером Быковым

Появился трейлер откровенной комедийной драмы «Чайка», где режиссер и актер Юрий Быков и Вера Кинчева вступают в запутанные отношения.
Кинчева играет певицу Алину, которая влюбляется в циничного и успешного писателя Валентина Чайку (Быков). Они начинают встречаться, но Валентин не хочет сковывать себя постоянными отношениями. В его жизни появляется еще одна женщина, с которой у него когда-то был роман.
Между писателем в состоянии кризиса и двумя девушками образуется любовный треугольник.
На кинофестивале «Короче», где состоялась премьера фильма, ленте вручили специальный приз жюри с формулировкой: «Мы согласны. Это комедия».
«Чайка» стала полнометражным дебютом Полины Лазаревой. В картине снимались отец постановщицы Александр Лазарев-мл., бабушка — Светлана Немоляева, а также Олеся Железняк и Ирада Зейналова.
Фильм «Чайка» выходит в прокат 18 апреля.