Роберт Паттинсон впервые после рождения ребенка вышел в свет

Роберт Паттинсон впервые вышел в свет после рождения ребенка. 37-летний британский актер посетил премьеру фильма «Микки 17», которая прошла в Лас-Вегасе.

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Публика обратила внимание, что на презентации картины Паттинсон выглядел очень счастливым и радостным. По всей видимости, так на него повлияло рождение ребенка.

Напомним, в марте стало известно, что актер впервые стал отцом — ребенка ему родила возлюбленная, актриса Сьюки Уотерхаус. Недавно она опубликовала первое фото с малышом, пол которого пока не раскрывает.

В фильме «Микки 17» южнокорейского режиссера Пон Джун-хо Роберт Паттинсон сыграл робота Микки Барнса. Он участвует в колонизации ледяного мира Нифльхейм. Каждый раз после смерти разум робота загружают в новое тело.

После шестой гибели Микки начинает осознавать свои отличия от других сотрудников, а во время седьмого задания он на время теряет связь с базой. Когда герой возвращается, узнает, что ему уже создали замену.