Стало известно о многомиллионных долгах киностудии Охлобыстина

Иван Охлобыстин известен по роли заведующего терапевтическим отделением больницы Андрея Быкова в сериале « Интерны ». В его фильмографии более 80 ролей. Он снялся в таких проектах, как « ДМБ », « Холоп », « Дом Солнца », « Полярный ».

В октябре 2023 года Охлобыстин признался, что бросил режиссуру, так как считал себя плохим режиссером. Артист также вспомнил, что впервые сыграл роль в фильме случайно. Охлобыстину тогда было 13 лет, он отдыхал возле киностудии имени Горького. К нему подошла женщина и предложила сыграть роль, замотивировав тем, что ему не придется ходить в школу несколько месяцев.