Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
10 апреля 2024, новость

Стало известно о многомиллионных долгах киностудии Охлобыстина

Счета «Студии Ортодокс» заблокированы из-за налоговых задолженностей
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин | Источник: PersonaStars

Киностудия актера Ивана Охлобыстина задолжала судебным приставам более 27 миллионов рублей. Об этом выяснила «Газета.Ru».

Арбитражный суд Москвы требует взыскать около 27 339 017 рублей с ООО «Студия Ортодокс» из-за налоговых задолженностей. Компания занимается производством кинофильмов и телевизионных программ. Налоговая решила приостановить все операции по счету бизнеса актера.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Студия Ортодокс» являются 4 физических лица — Иван Охлобыстин, Виктор Алисов, Любовь Калинская и Геннадий Меркулов.

Иван Охлобыстин известен по роли заведующего терапевтическим отделением больницы Андрея Быкова в сериале «Интерны». В его фильмографии более 80 ролей. Он снялся в таких проектах, как «ДМБ», «Холоп», «Дом Солнца», «Полярный».

В октябре 2023 года Охлобыстин признался, что бросил режиссуру, так как считал себя плохим режиссером. Артист также вспомнил, что впервые сыграл роль в фильме случайно. Охлобыстину тогда было 13 лет, он отдыхал возле киностудии имени Горького. К нему подошла женщина и предложила сыграть роль, замотивировав тем, что ему не придется ходить в школу несколько месяцев.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356692
Чайка
Трейлер
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Тизер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Полет на Луну»
Полет на Луну
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Тизер
Кадр из фильма «Невероятное паломничество Гарольда Фрая»
Вторая жизнь Гарольда Фрая
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь