Актеры сериала «Сплетница» воссоединились спустя 12 лет

Актеры сериала «Сплетница» Эд Вествик и Чейс Кроуфорд воссоединились спустя 12 лет после выхода финальной серии. Совместное фото с Эдом опубликовал Чейс в соцсети, сопроводив его подписью «Встретил старого друга».

<div id="vk_post_-48064554_45592"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45592", -48064554, 45592, 'CPoMuQ_yG2toPNFuxtwcVn40Ozk'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники сериала были рады узнать, что спустя более десяти лет актеры поддерживают дружеские отношения, в отличие от Блейк Лайвли и Лейтон Мистер — актрис, сыгравших главные роли в «Сплетнице», дружба которых существовала лишь на экране.

«Нейт Арчибальд и Чак Басс снова вместе? Что же мы видим!», «Похоже, они все еще дружат спустя столько лет», «Нейт и Чак воссоединились, и это чертовски хорошо», «Это то, о чем мы мечтали долгие годы», — высказались подписчики Чейса, не забыв о легендарной фразе «целую вас, сплетница».