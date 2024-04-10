Актеры сериала «Сплетница» воссоединились спустя 12 лет

Актеры сериала «Сплетница» Эд Вествик и Чейс Кроуфорд воссоединились спустя 12 лет после выхода финальной серии. Совместное фото с Эдом опубликовал Чейс в соцсети, сопроводив его подписью «Встретил старого друга».
Поклонники сериала были рады узнать, что спустя более десяти лет актеры поддерживают дружеские отношения, в отличие от Блейк Лайвли и Лейтон Мистер — актрис, сыгравших главные роли в «Сплетнице», дружба которых существовала лишь на экране.
«Нейт Арчибальд и Чак Басс снова вместе? Что же мы видим!», «Похоже, они все еще дружат спустя столько лет», «Нейт и Чак воссоединились, и это чертовски хорошо», «Это то, о чем мы мечтали долгие годы», — высказались подписчики Чейса, не забыв о легендарной фразе «целую вас, сплетница».
Напомним, в прошлом году появились слухи о возвращении «Сплетницы» в исходном актерском составе. Правда, дальше разговоров дело не сдвинулось. Судя по насыщенным съемкам четырежды мамы Блейк Лайвли и скорой свадьбе Эда Вествика, каждый из актеров занят другими проектами и личной жизнью.