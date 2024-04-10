60-летняя бывшая жена Сталлоне снялась в откровенной фотосессии

Известная актриса, звезда фильма «Рыжая Соня» и бывшая жена актера Сильвестра Сталлоне Бригитта Нильсен приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Interview. Соответствующие фото опубликованы на сайте издания.

<div id="vk_post_-48064554_45583"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45583", -48064554, 45583, 'ZdX0d5R3_h1Oc4I_CUEBjPcJSQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На одном из размещенных снимков 60-летняя звезда позировала перед фотографом в белом боди на широких бретелях и с глубоким декольте, отказавшись от штанов и продемонстрировав татуировку в области щиколотки.