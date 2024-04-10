Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
10 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: озорное инди-кино об отношениях отца и дочери

Знакомимся с «Задирой» — трогательным драмеди о взрослении, удостоенным гран-при главного фестиваля независимого кино «Сандэнс»
Во время загрузки произошла ошибка.

После смерти матери 12-летняя Джорджи остается совершенно одна. Чтобы не попасть в приют, девочка делает вид, что живет вместе с дядей Уинстоном Черчиллем, просит продавца продуктовой лавки записывать голосовые сообщения для социальных служб, а сама зарабатывает на жизнь воровством велосипедов.

Джорджи удается худо-бедно справляться одной во взрослом мире, она вполне счастлива в маленькой квартирке, наполняя ее своими яркими фантазиями. Но однажды на пороге появляется ее отец, Джейсон, которого девочка никогда в жизни не знала и не видела.

«Задира» — дебют британской постановщицы Шарлотты Риган, обласканный «Сандэнсом» в 2023 году. В роли незадачливого папаши-оболтуса снялся 27-летний Харрис ДикинсонТреугольник печали», «Стальная хватка»), актер потрясающей органики и тонкой харизмы.

Это очаровательное маленькое кино без лишнего надрыва и драматизма говорит о взрослении и переживании утраты ребенком, об инфантилизме взрослых и целительной близости с кем-то родным.

Задира
2023/Великобритания12+драмакомедия
Моя оценка
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Харрис Дикинсон
Харрис Дикинсон
Harris Dickinson
1 р.
Задира
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356692
Чайка
Трейлер
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Тизер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Полет на Луну»
Полет на Луну
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Тизер
Кадр из фильма «Невероятное паломничество Гарольда Фрая»
Вторая жизнь Гарольда Фрая
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь