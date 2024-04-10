Фильм на вечер: озорное инди-кино об отношениях отца и дочери

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355898&hash=101dac82f082bab4&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После смерти матери 12-летняя Джорджи остается совершенно одна. Чтобы не попасть в приют, девочка делает вид, что живет вместе с дядей Уинстоном Черчиллем, просит продавца продуктовой лавки записывать голосовые сообщения для социальных служб, а сама зарабатывает на жизнь воровством велосипедов.

Джорджи удается худо-бедно справляться одной во взрослом мире, она вполне счастлива в маленькой квартирке, наполняя ее своими яркими фантазиями. Но однажды на пороге появляется ее отец, Джейсон, которого девочка никогда в жизни не знала и не видела.

«Задира» — дебют британской постановщицы Шарлотты Риган, обласканный «Сандэнсом» в 2023 году. В роли незадачливого папаши-оболтуса снялся 27-летний Харрис Дикинсон («Треугольник печали», «Стальная хватка»), актер потрясающей органики и тонкой харизмы.

Это очаровательное маленькое кино без лишнего надрыва и драматизма говорит о взрослении и переживании утраты ребенком, об инфантилизме взрослых и целительной близости с кем-то родным.