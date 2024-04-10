Раскрыты дата и место захоронения праха Ширвиндта

Александр Ширвиндт | Источник: PersonaStars

Раскрыты дата и место похорон народного артиста России, режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения, передает РИА «Новости».

Отмечается, что урну с прахом театрального деятеля похоронят на Новодевичьем кладбище после полудня в воскресенье, 14 апреля.

«Семья хочет, чтобы это (прощание и церемония захоронения — прим. ред.) прошло только среди родственников и служащих театра», — подчеркнули в пресс-службе театра.