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10 апреля 2024, новость

Актер «Улиц разбитых фонарей» рассказал о своих табу в профессии

Юрий Кузнецов заявил, что не снимается в фильмах с насилием и злобой
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов | Источник: Legion-Media.ru

Актер и звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов признался в беседе с mk.ru, что не снимается в фильмах, в которых присутствует насилие и злоба.

«Надо ведь успеть сказать, что я думаю, что я чувствую, что мне близко, что я люблю и что ненавижу. А экзамен на профпригодность я уже сдал давно», — заявил артист.

Кузнецов отметил, что в последнее время чаще работает с молодыми режиссерами. Артист сообщил, что ему нравится такое сотрудничество. Он признался, что не является «противным» актером и доверяет постановщикам.

77-летний Кузнецов рассказал, что много работает для ясности ума, и даже во время пауз не позволяет себе расслабляться.

«В прошлом году у меня было семь проектов, в позапрошлом — тоже. В этом пока три, но пока же только апрель, с чем вас и поздравляю. Вчера видел — летели утки. Весна неминуема», — рассказал актер.

Юрий Кузнецов дебютировал в кино в 1983 году в картине «Торпедоносцы». Он наиболее известен по ролям немца Гофмана в фильме Алексея Балабанова «Брат» и подполковника Петренко в сериале «Улицы разбитых фонарей».

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