Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
10 апреля 2024, новость

Звезда «Кухни» отметила 45-летие и трогательно обратилась к родителям

Елена Подкаминская посвятила пост в соцсетях своему юбилею

Актриса Елена Подкаминская, знакомая зрителям по одной из главных ролей в сериале «Кухня» опубликовала в соцсетях пост, посвященный собственному 45-летию. Совместные фото с родителями она сопроводила трогательными словами, адресованными маме и папе. По признанию самой артистки, она не смогла сдержать слез, когда писала этот текст.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Имею право любить вас до слез! До нервного тика, до луны и обратно. И так 45 миллионов раз подряд! Сегодня я опять у вас родилась. И как-то не верится, что я уже такая большая Леночка. И трижды уже мама сама», — написала звезда сериала «Кухня».

Актриса добавила, что ее родители — «самые добрые, бережные, мудрые, красивые люди на свете». Кроме того, они — ее «друзья, учителя, фанаты, защитники». 

«Вы всегда на моей стороне. <...> Будьте, пожалуйста, здоровы!» — заключила Подкаминская.

Напомним, помимо роли арт-директора ресторана Claude Monet Виктории Гончаровой в сериале «Кухня», Елена Подкаминская запомнилась такими работами, как роли в сериалах «Ева, рожай!», «ИП Пирогова» и «Жена олигарха».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Елена Подкаминская
Звезда «Кухни» рассказала об отдыхе в ОАЭ
Марлон Брандо в фильме «Трамвай 'Желание'»
Марлону Брандо — 100: самые яркие кадры с легендарным красавцем
Владимир Познер
Владимиру Познеру — 90 лет. Малоизвестные факты о мэтре российского ТВ
Елена Подкаминская (фото: соцсети)
44-летняя звезда «Кухни» показала себя на сцене в вечернем образе
Ирина и Ксения Алферовы (фото: соцсети)
Ксения Алферова трогательно поздравила маму с днем рождения
Лариса Лужина
Лариса Лужина отметит 85-летие
Дмитрий Назаров
Спектакль звезды «Кухни» Назарова отменили в Дубае
Дженнифер Энистон
Коллеги поздравили Дженнифер Энистон с 55-летием
Ирина Муравьева
Ирина Муравьева отмечает 75-летие на сцене
Леонид Ярмольник
Ярмольник объяснил свой отказ от звания народного артиста
Константин Хабенский и Ольга Литвинова
Жена Хабенского эмоционально поздравила его с днем рождения
Кадр из сериала «Сергий против нечисти» (3 сезон)
Последняя роль: появились кадры с Дмитрием Красиловым в сериале про нечисть
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Звезду «Последнего богатыря» попытались оштрафовать за отказ от съемок
Елизавета Боярская
Матвеев, Александрова и другие поздравили Боярскую с 38-летием
Светлана Дружинина
Звезды «Гардемаринов» поздравили Дружинину с 88-летием
Ким Бейсингер
70 лет Ким Бейсингер: роли, которые сделали актрису секс-символом Голливуда
Алиса Фрейндлих и Анна Мышинская (фото: соцсети)
Внучка Фрейндлих опубликовала фото с актрисой в день ее 89-летия
Владимир Машков
Владимир Машков отметит свое 60-летие в театре
Константин Хабенский
Константин Хабенский получил поздравление из космоса
МХАТ имени Горького, фото: Пресс-служба МХАТа им. Горького
Путин поздравил МХАТ и МХТ с юбилеем
Андрей Бурковский
Звезда «Кухни» Бурковский опроверг свое возвращение в Россию
Андрей Бурковский
Переехавший в США актер «Кухни» вернулся в Россию
К 50-летию Сергея Безрукова: топ-7 народно любимых ролей актера
Марк Богатырев на съемках фильма «Домовенок Кузя»
Звезда «Кухни» снимется в новой экранизации «Домовенка Кузи»
Моника Беллуччи
Монике Беллуччи — 59: самые страстные фото и роли итальянской дивы
Татьяна Доронина
Владимир Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием
Татьяна Доронина в фильме «Еще раз про любовь»
К 90-летию Татьяны Дорониной: 6 незабываемых ролей ни на кого не похожей актрисы
Киану и его женщины: 10 главных кинороманов Ривза
Елена Проклова
Путин поздравил Елену Проклову с 70-летием
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш отмечает 65-летие
Кадр из телешоу «Молодежка. 10 лет»
Звезды «Молодежки» воссоединятся спустя 10 лет
Роберт Де Ниро
80 лет Роберту Де Ниро: любопытные факты о жизни мастера перевоплощений
Холли Берри
Холли Берри отпраздновала 57-летие в стиле Барби
Юлия Высоцкая
Кончаловский трогательно поздравил Высоцкую с 50-летием
Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс
Энистон и Кокс поздравили Лизу Кудроу с 60-летием
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая отметила 20-летие программы «Едим дома»
Кевин Спейси
Кевина Спейси полностью оправдали в суде в день его рождения
Сандра Буллок и Райан Рейнольдс в фильме «Предложение»
Райан Рейнольдс пикантно поздравил Сандру Буллок с 59-летием
Анатолий Мукасей
Путин поздравил оператора «Гардемаринов» Мукасея с 85-летием
Дженнифер Лопез с Беном Аффлеком и Сальмой Хайек (фото: соцсети)
Хайек показала фото с молодыми Лопез и Аффлеком в день 54-летия певицы
Дженнифер Лопез
Отмечающая 54-летие Дженнифер Лопез показала пикантное фото
Александр Домогаров
Домогаров порассуждал о звездной болезни и возвращении в «Гардемарины»
Сергей Бодров
Владимир Путин поздравил Сергея Бодрова с юбилеем
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Евгений Цыганов поздравил с 40-летием супругу Юлию Снигирь
Кадр из мультсериала «Смешарики. Новые приключения»
Путин поздравил мультсериал «Смешарики» с 20-летием
Обыкновенное чудо
Самый обаятельный и привлекательный: 12 всеми любимых ролей Александра Абдулова
Александр Абдулов
Ярмольник вспомнил о последней встрече с Александром Абдуловым
Кадр из сериала «Наследники. Дар крови»
Вилкова снимается в неожиданном образе в сериале: первые фото
Одри Хепберн
К дню рождения Одри Хепберн: самые красивые кадры с величайшей актрисой
Елена Подкаминская на съемках сериала «Сергий против нечисти»
Елена Подкаминская появится в сериале «Сергий против нечисти»
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356692
Чайка
Трейлер
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Тизер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Полет на Луну»
Полет на Луну
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Тизер
Кадр из фильма «Невероятное паломничество Гарольда Фрая»
Вторая жизнь Гарольда Фрая
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь