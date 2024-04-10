Звезда «Кухни» отметила 45-летие и трогательно обратилась к родителям

Актриса Елена Подкаминская, знакомая зрителям по одной из главных ролей в сериале «Кухня» опубликовала в соцсетях пост, посвященный собственному 45-летию. Совместные фото с родителями она сопроводила трогательными словами, адресованными маме и папе. По признанию самой артистки, она не смогла сдержать слез, когда писала этот текст.

<div id="vk_post_-122141110_29748"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29748", -122141110, 29748, 's5YaVSDN0cEbtz0DJRgIPFub'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Имею право любить вас до слез! До нервного тика, до луны и обратно. И так 45 миллионов раз подряд! Сегодня я опять у вас родилась. И как-то не верится, что я уже такая большая Леночка. И трижды уже мама сама», — написала звезда сериала «Кухня».

Актриса добавила, что ее родители — «самые добрые, бережные, мудрые, красивые люди на свете». Кроме того, они — ее «друзья, учителя, фанаты, защитники».

«Вы всегда на моей стороне. <...> Будьте, пожалуйста, здоровы!» — заключила Подкаминская.