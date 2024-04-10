Звезда «Папиных дочек» станет матерью во второй раз

29-летняя российская актриса и звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова станет матерью во второй раз. Об этом она сообщила в своей соцсети.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-122141110&id=456240145&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Артистка и ее супруг, 50-летний российский фигурист Илья Авербух, опубликовали видео, на котором Арзамасова показала округлившийся живот. Участие в ролике также принял двухлетний сын пары Лев, который во время записи признался, что рад пополнению в семье. О подробностях своего положения, а также о поле будущего ребенка исполнительница роли Галины Сергеевны предпочла не говорить.

«Ждем», — подписала ролик актриса.