Звезда «Слова пацана» показал съемочную площадку нового проекта

Леон Кемстач — 15-летний начинающий актер, чья первая большая роль, Пальто в нашумевшем сериале «Слово пацана», стала настоящей сенсацией. Как сообщил Кемстач в своем Telegram-канале, сейчас он снимается в новом проекте.
«Сейчас на съемках нахожусь, готовим для вас кое-что интересное. Вот такая обстановочка», — рассказал Кемстач.
Актер показал, как читает сценарий и работает в перерывах между дублями. На видео также попал комфортабельный гримвагон практически со всем удобствами.
Другими подробностями предстоящего проекта Леон Кемстач не поделился.
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