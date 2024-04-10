Звезда «Слова пацана» показал съемочную площадку нового проекта

Леон Кемстач — 15-летний начинающий актер, чья первая большая роль, Пальто в нашумевшем сериале «Слово пацана», стала настоящей сенсацией. Как сообщил Кемстач в своем Telegram-канале, сейчас он снимается в новом проекте.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240113&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сейчас на съемках нахожусь, готовим для вас кое-что интересное. Вот такая обстановочка», — рассказал Кемстач.

Актер показал, как читает сценарий и работает в перерывах между дублями. На видео также попал комфортабельный гримвагон практически со всем удобствами.

Другими подробностями предстоящего проекта Леон Кемстач не поделился.