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10 апреля 2024, новость

Евгений Князев поддержал слова Кологривого об актерском образовании

Народный артист подчеркнул, что «не все же играть нам “Слово пацана” и “Бригаду”»
Никита Кологривый
Никита Кологривый | Источник: PersonaStars

Актер Евгений Князев в разговоре с «Абзацем» поддержал слова Никиты Кологривого о необходимости специального образования для актеров.

«Нужно, очень нужно, потому что не все же играть нам “Слово пацана” и “Бригаду”. Не с этого искусство начинается и не этим заканчивается. Я могу [перечислить]: “Фауст” Гете, Томас Манн, Толстой, Достоевский. Вот эти вещи надо читать, потому что там поднимаются вечные вопросы: жизнь, Бог. Как ты можешь это читать без знаний?» — заявил Князев.

При этом артист признался, что смотрел «Слово пацана» только фрагментами, так как сериал не вызвал у него особого восторга. Однако, по словам Князева, шоу смотрится органично, а сам Кологривый смотрелся достаточно убедительно в роли главаря бандитов Кащея.

Кологривый неоднократно оказывался в центре скандала. В этом году он раскритиковал актеров без образования, в том числе Александру Бортич. После этого высмеял талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу коллег из «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Ранее Павел Деревянко назвал Кологривого энергоемким, сильным человеком.

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