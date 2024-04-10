Евгений Князев поддержал слова Кологривого об актерском образовании

«Нужно, очень нужно, потому что не все же играть нам “Слово пацана” и “Бригаду”. Не с этого искусство начинается и не этим заканчивается. Я могу [перечислить]: “Фауст” Гете, Томас Манн, Толстой, Достоевский. Вот эти вещи надо читать, потому что там поднимаются вечные вопросы: жизнь, Бог. Как ты можешь это читать без знаний?» — заявил Князев.