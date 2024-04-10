Бондарчук проводит жестокий психологический эксперимент в сериале

Появился первый тизер восьмисерийного триллера «Калимба» с Федором Бондарчуком, Аленой Михайловой и Сергеем Горошко в ролях.
Сюжет сериала строится вокруг опасного психологического эксперимента, который затеял профессор Мещерский (Бондарчук). В закрытом пространстве он собрал четверых жертв и их четверых обидчиков. Длительность опыта — не более пятнадцати дней. Если участники будут вести себя буйно, их ударит током. Но что при этом хочет выяснить Мещерский — загадка.
Среди испытуемых — самовлюбленный парень (Горошко), подставивший бывшую (Алена Михайлова), дерзкая девица (Елизавета Шакира), по вине которой пострадал крупный чиновник, наглый наркодилер (Петр Скворцов) и погрязший в долгах журналист (Константин Плотников).
В результате расследования истории «подопытных кроликов» свяжутся воедино, а таинственные мотивы Мещерского станут яснее.
Режиссерское кресло занимает Нурбек Эген, известный по «Алиби» и «Шерлоку в России».
На фестивале контента стриминговых платформ Original+ «Калимбу» назвали самым ожидаемым проектом, а Федор Бондарчук получил приз как самый оригинальный актер.
Премьера сериала «Калимба» запланирована на май 2024 года.