Бондарчук проводит жестокий психологический эксперимент в сериале

Сюжет сериала строится вокруг опасного психологического эксперимента, который затеял профессор Мещерский (Бондарчук). В закрытом пространстве он собрал четверых жертв и их четверых обидчиков. Длительность опыта — не более пятнадцати дней. Если участники будут вести себя буйно, их ударит током. Но что при этом хочет выяснить Мещерский — загадка.