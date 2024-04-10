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10 апреля 2024, новость

Джон Сина объяснил вражду между Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном

Конфликт между актерами произошел на съемках восьмой части «Форсажа»
Вин Дизель и Дуэйн Джонсон в фильме «Форсаж 5»
Вин Дизель и Дуэйн Джонсон в фильме «Форсаж 5»

Актер Джон Сина на подкасте Armchair Expert раскрыл суть конфликта между Дуэйном Джонсоном и Вином Дизелем на съемках «Форсажа».

Артист заявил, что был очень рад принять участие во франшизе «Форсажа», где основными действующими лицами являются герои Дизеля и Джонсона. Сина не стал открыто подтверждать конфликты между артистами, но отметил, что они оба «альфа-целеустремленные».

«О ссорах между Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном ходят слухи, этого нельзя отрицать. У вас есть два альфа-целеустремленных человека. У вас их двое, хотя может быть только один», — пояснил Сина.

На съемках фильма «Форсаж 8» между Дизелем и Джонсоном произошел конфликт. Тогда «Скала» отказался от участия в съемках, обвинив коллегу в частых опозданиях и непрофессионализме. Тем не менее, актер вернулся в более поздних частях серии, намекая, что его возвращение было запланировано заранее ради грандиозного завершения саги.

Ранее сообщалось, что создателей «Форсажа 9» оштрафовали на 1 млн долларов из-за несчастного случая на съемках картины.

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