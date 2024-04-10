Звезда фильмов Marvel сыграет Сальери в сериале «Амадей»

Актер Пол Беттани, известный по роли Вижна в фильмах вселенной Marvel, а также по лентам «Догвилль» и «Игры разума», исполнит роль композитора Антонио Сальери в многосерийном проекте «Амадей».
Сериал — переосмысление одноименной пьесы Питера Шеффера 1979 года, рассказывающей об отношениях Вольфганга Амадея Моцарта и Сальери. Новое прочтение «подвергнет сомнению» их соперничество, передает Deadline.
Ранее сообщалось, что Моцарта сыграет британский артист Уилл Шарп, которого Беттани назвал «самым интересным актером своего поколения». Сценарий напишет Джо Бартон (Проект «Лазарь»), а режиссером выступит Джулиан Фарино, работавший над «Офисом» и «Сексом в большом городе». Съемки начнутся в ближайшее время в Венгрии.
Ранее стало известно, что звезда «Русалочки» Холли Бэйли сыграет в фильме Мишеля Гондри и Фаррелла Уильямса.