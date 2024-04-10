Звезда фильмов Marvel сыграет Сальери в сериале «Амадей»

Актер Пол Беттани, известный по роли Вижна в фильмах вселенной Marvel, а также по лентам «Догвилль» и «Игры разума», исполнит роль композитора Антонио Сальери в многосерийном проекте «Амадей».

Сериал — переосмысление одноименной пьесы Питера Шеффера 1979 года, рассказывающей об отношениях Вольфганга Амадея Моцарта и Сальери. Новое прочтение «подвергнет сомнению» их соперничество, передает Deadline.