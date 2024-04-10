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10 апреля 2024, новость

Сильвестра Сталлоне обвинили в оскорблении массовки на съемках сериала

Статисты заявили, что актер неподобающе себя вел на площадке «Короля Талсы»
Кадр из сериала «Король Талсы»
Сильвестр Сталлоне в сериале «Король Талсы»

Компания по поиску актеров Rose Locke Casting из Атланты отказалась от сотрудничества с командой второго сезона сериала «Король Талсы», пишет Deadline. Причина: на закрытой странице актеров в соцсети появились сообщения о неподобающем поведении 77-летнего Сильвестра СталлонеРокки», «Рэмбо: Первая кровь») и одного из режиссеров.

Их обвиняют в том, что они называли некоторых статистов «уродливыми» и «кусками сала». Человек, которого, по его словам, обозвали «толстяком с тростью», заявил, что это сильно его задело. Также, как говорят статисты, Сильвестр Сталлоне намекнул, что вместо этих актеров массовки надо пригласить красивых молодых девушек.

В беседе с TMZ исполнительный продюсер и один из режиссеров проекта Крейг Зиск заявил, что на съемочной площадке не было оскорблений в адрес массовки. Однако он не стал скрывать, что с Rose Locke Casting возникли разногласия. Компания якобы подобрала пожилых актеров вместо статистов 20-30 лет для сцены в модном баре.

По словам Крейга Зиска, на съемках присутствовала жена Сильвестра Сталлоне Дженнифер Флавин. Сам же актер никогда не говорил, что хотел видеть вокруг себя красивых девушек, уточнил исполнительный продюсер. Зиск также утверждает, что запросил у Rose Locke Casting портреты статистов, но в компании заявили, что так не работают, и через час решили прекратить работать.

Первый сезон «Короля Талсы» стартовал в ноябре 2022 года. Сталлоне сыграл в нем мафиози из Нью-Йорка Дуайта Манфреди по прозвищу Генерал. Криминальный авторитет 25 лет просидел в тюрьме. После освобождения он был сослан своим боссом в глушь в Талсу (штат Оклахома), где занялся созданием новой преступной империи.

В августе 2022 года жена Сильвестра Сталлоне Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака. Она обвиняла мужа в преднамеренной растрате общих сбережений. Слухи о расставании знаменитостей появились после того, как Сталлоне перекрыл татуировку с портретом супруги изображением своей собаки. Осенью 2022 года актер объявил о воссоединении с ней. Сталлоне признал, что не уделял должного внимания близким и был сосредоточен на карьере. Однако из-за размолвки с Флавин он пересмотрел свои взгляды на отношения в семье.

Ранее Сильвестр Сталлоне рассказал о самой тяжелой травме, которую он получил на съемках.

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