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10 апреля 2024, новость

59-летняя Моника Беллуччи показала фигуру в комбинезоне с вырезом

Актриса вышла на публику в комбинезоне с вырезом

Актриса Моника Беллуччи посетила презентацию Warner Bros. в Лас-Вегасе. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

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59-летняя Моника Беллуччи появилась на публике в наряде черного цвета. Актриса надела комбинезон с вырезом, который дополнила ремнем с пряжкой и длинным тренчем. Знаменитость добавила к образу золотые серьги-кольца, сапоги на каблуках и несколько колец. Она сделала легкую укладку и макияж с черными тенями и розовыми губами.

Моника Беллуччи состоит в отношениях с режиссером Тимом Бертоном. Слухи о романе знаменитостей появились в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. В октябре Беллуччи и Бертон дебютировали как пара на кинофестивале в Риме. В январе актриса и режиссер посетили ежегодную церемонию вручения премии «Эмми».

До романа с Тимом Бертоном Моника Беллуччи дважды была замужем – за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. От второго брака у актрисы есть две дочери: Леони и Дева.

Ранее Эмир Кустурица вспомнил, как «прикрывал» Беллуччи в эротических сценах. Режиссер признался, что ему стыдно снимать слишком откровенные сцены.

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