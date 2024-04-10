Натали Портман снялась для модного бренда в элегантном образе

Натали Портман снялась в новой фотосессии Dior для издания Book Tote Club. Это первая промо-кампания звезды после ее тяжелого развода с Бенжаменом Мильпье.
На новых кадрах Натали предстала в синих джинсах, белой рубашке и сером кардигане. Свой элегантный образ она дополнила черными туфлями Slingback и сумкой Dior из новой коллекции весна-лето 2024. Съемка прошла в Национальной библиотеке Франции.
«Поскольку мы закрываем последнюю главу клуба Dior Book Tote, насладитесь литературным путешествием с послом Dior Натали Портман. В ее сумке вы найдете вдохновляющую книгу “Надежда в темноте: невыразимые истории, дикие возможности” Ребекки Солнит и захватывающую книгу “О фотографии” Сьюзан Зонтаг», — гласила подпись в соцсетях бренда.
Напомним, о том, что Натали Портман развелась с Бенжаменом Мильпье, официально стало известно в марте этого года. Сообщается, что 42-летняя актриса получила официальное заключение о разводе с 46-летним танцором театра балета. Процедура развода была инициирована восемь месяцев назад. Портман и Мильпье прожили в браке 11 лет.