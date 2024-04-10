Брюса Уиллиса впервые за долгое время заметили на прогулке

Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые за долгое время появился на публике. Фотографии опубликованы на сайте The Mirror.

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69-летнего Брюса Уиллиса заметили после прогулки вместе с его ассистентом в Калифорнии. Голливудского актера засняли на пассажирском сиденье автомобиля, за рулем которого сидел помощник. Актер был одет в темно-синий свитер и красную футболку.

У Брюса Уиллиса есть трое детей от актрисы Деми Мур: дочери Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

О том, что у Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию, стало известно в феврале 2023 года. Семья актера заявила, что способов лечения этой болезни сегодня не существует. Перед этим сообщалось, что из-за проблем со здоровьем Уиллис решил завершить карьеру.