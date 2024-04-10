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10 апреля 2024, новость

Индийский киноконцерн снимет фильм в Москве

Среди выбранных локаций для кинокартины - Лялин, Барашевский, Малый Казенный и другие переулки города

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Индийский киноконцерн AGS Entertainment в середине апреля проведет в Москве съемки полнометражного экшн-фильма, реализованные через Московскую цифровую киноплатформу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

«Крупная индийская кинокомпания в апреле впервые снимет художественное кино в столице в рамках программы “Москва — город кино”, подав заявку через Московскую киноплатформу. Это станет первым иностранным кинопродуктом, который будет реализован через сервис», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Среди выбранных локаций для фильма — Лялин, Барашевский, Малый Казенный и другие столичные переулки. Как отметили в пресс-службе, Московская киноплатформа не имеет аналогов в мире и позволяет в короткие сроки по принципу «одного окна» организовать киносъемки в столице. Кроме того, с помощью нее в режиме онлайн кинопроизводители могут посмотреть и забронировать локации для съемок картин, подобрать оборудование и реквизит.

Создание экшн-фильма станет продолжением системного сотрудничества Москвы с Индией в сфере кинематографа. В ноябре прошлого года представители крупных продюсерских компаний Индии посетили главные киноплощадки столицы, среди которых кинокластер МЕТМАШ, кинопарк «Москино» в Юрово, а также киностудия «Мосфильм». Эксперты из Индии дали высокую оценку уровню оснащенности столичных киноплощадок современным оборудованием, а итогом визита стала договоренность о кинопроизводстве еще нескольких картин, включая совместный российско-индийский кинопроект «Жемчуг», съемки которого пройдут в Москве в этом году.

Кроме того, с 13 по 18 апреля представители 11 столичных кинокомпаний отправятся в Мумбаи в составе бизнес-миссии, организованной Агентством креативных индустрий. В рамках визита планируются встречи с кинопродюсерами, обсуждение совместных проектов, а также заключение экспортных контрактов и партнерских соглашений, добавили в пресс-службе.

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