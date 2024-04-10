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10 апреля 2024, новость

Муцениеце воссоздала сцену из фильма «Мистер и миссис Смит»

Актриса опубликовала новые фото с предполагаемым возлюбленным, телеведущим Иваном Чуйковым

Иван Чуйков в личном блоге опубликовал серию снимков с Агатой Муцениеце. На кадрах актриса и телеведущий воссоздали сцену из фильма «Мистер и миссис Смит», в котором снимались Брэд Питт и Анджелина Джоли.

Во время загрузки произошла ошибка.

На фото Чуйков и Муцениеце сначала ссорятся, выясняют отношения, а потом страстно обнимаются.

«Когда он снова сделал ошибку в твоей фамилии. Mr. #ЧуйкОВ Mrs. #МУцениеце», — иронично подписал снимки телеведущий.

Он также соединил их фамилии, назвав Чуиенице. Все это натолкнуло пользователей сети на новые домыслы о романе пары. Официально звезды не подтверждают свои отношения, но продолжают подогревать слухи, которые ходят в последнее время.

Ранее Агата Муцениеце показала нежные фото, на которых обнималась с Иваном Чуйковым, а также появилась с ним на светском мероприятии.

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