Муцениеце воссоздала сцену из фильма «Мистер и миссис Смит»

Иван Чуйков в личном блоге опубликовал серию снимков с Агатой Муцениеце. На кадрах актриса и телеведущий воссоздали сцену из фильма «Мистер и миссис Смит», в котором снимались Брэд Питт и Анджелина Джоли.

<div id="vk_post_-48064554_45508"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45508", -48064554, 45508, 'GzfF1KeCWrmpfkkZ7zopdir7wMI'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На фото Чуйков и Муцениеце сначала ссорятся, выясняют отношения, а потом страстно обнимаются.

«Когда он снова сделал ошибку в твоей фамилии. Mr. #ЧуйкОВ Mrs. #МУцениеце», — иронично подписал снимки телеведущий.