Муцениеце воссоздала сцену из фильма «Мистер и миссис Смит»

Иван Чуйков в личном блоге опубликовал серию снимков с Агатой Муцениеце. На кадрах актриса и телеведущий воссоздали сцену из фильма «Мистер и миссис Смит», в котором снимались Брэд Питт и Анджелина Джоли.
На фото Чуйков и Муцениеце сначала ссорятся, выясняют отношения, а потом страстно обнимаются.
«Когда он снова сделал ошибку в твоей фамилии. Mr. #ЧуйкОВ Mrs. #МУцениеце», — иронично подписал снимки телеведущий.
Он также соединил их фамилии, назвав Чуиенице. Все это натолкнуло пользователей сети на новые домыслы о романе пары. Официально звезды не подтверждают свои отношения, но продолжают подогревать слухи, которые ходят в последнее время.
Ранее Агата Муцениеце показала нежные фото, на которых обнималась с Иваном Чуйковым, а также появилась с ним на светском мероприятии.