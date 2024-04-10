Ирина Шейк опубликовала архивное фото с букварем

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала в личном аккаунте в соцсетях архивное фото. На нем она запечатлена в школьные годы, за партой и с букварем в руках.

<div id="vk_post_-122141110_29741"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29741", -122141110, 29741, '_dt0I8s9mFeyFtx34bXoMBizGEc'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Девочка одета в школьную форму с белым фартуком, а на голове — огромный бант. Знаменитость оставила загадочную подпись к снимку: «Отправь это доктору».

Ирина Шейк и раньше делилась кадрами из личного архива. Среди них фото ее матери, Ольги Шайхлисламовой. На другом архивном снимке звезда подиума запечатлена с мамой и хомяком на фоне ковра.

6 января Ирине Шейк исполнилось 38 лет. День рождения она отметила на катке с друзьями, в числе которых дизайнер Риккардо Тиши и модель Стелла Максвелл.

Настоящая фамилия Шейк — Шайхлисламова. Она выросла в Еманжелинске (Челябинская область). Отец будущей супермодели умер, когда ей было 14 лет. После этого Ирина Шейк решила взять на себя роль кормильца. Она раздавала листовки и красила окна в местной клинике.

В интервью для американского Elle знаменитость вспоминала, что сначала ее карьера в модельном бизнесе не складывалась. Агенты убеждали ее похудеть и перекраситься в блондинку.

С первого крупного гонорара она отправила маме €200, и та сказала друзьям: «Моя дочь купила мне диван».

Ирина Шейк не стесняется того, что работала «коммерческой» моделью, и не исключает, что и в будущем будет сниматься в таком качестве. Она подчеркивает, что богатого мужа у нее нет, и ей самой нужно платить по счетам.