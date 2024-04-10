Ирина Шейк опубликовала архивное фото с букварем

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала в личном аккаунте в соцсетях архивное фото. На нем она запечатлена в школьные годы, за партой и с букварем в руках.
Девочка одета в школьную форму с белым фартуком, а на голове — огромный бант. Знаменитость оставила загадочную подпись к снимку: «Отправь это доктору».
Ирина Шейк и раньше делилась кадрами из личного архива. Среди них фото ее матери, Ольги Шайхлисламовой. На другом архивном снимке звезда подиума запечатлена с мамой и хомяком на фоне ковра.
6 января Ирине Шейк исполнилось 38 лет. День рождения она отметила на катке с друзьями, в числе которых дизайнер Риккардо Тиши и модель Стелла Максвелл.
Настоящая фамилия Шейк — Шайхлисламова. Она выросла в Еманжелинске (Челябинская область). Отец будущей супермодели умер, когда ей было 14 лет. После этого Ирина Шейк решила взять на себя роль кормильца. Она раздавала листовки и красила окна в местной клинике.
В интервью для американского Elle знаменитость вспоминала, что сначала ее карьера в модельном бизнесе не складывалась. Агенты убеждали ее похудеть и перекраситься в блондинку.
С первого крупного гонорара она отправила маме €200, и та сказала друзьям: «Моя дочь купила мне диван».
Ирина Шейк не стесняется того, что работала «коммерческой» моделью, и не исключает, что и в будущем будет сниматься в таком качестве. Она подчеркивает, что богатого мужа у нее нет, и ей самой нужно платить по счетам.
С 2015 по 2019 год Ирина Шейк встречалась с голливудским актером Брэдли Купером. В 2017 году у них родилась дочь Лея. После расставания знаменитости остались в хороших отношениях, таблоиды даже иногда пишут о «возобновлении романа».