Запланированный спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу отменен

Кадр из сериала «Игра престолов»

Согласно информации, опубликованной на портале Screen Rant, планируемое продолжение популярного сериала «Игра престолов» от HBO, где главным героем должен был стать Джон Сноу, было отложено из-за утраты актуальности идеи.

В феврале журнал Hollywood Reporter сообщал о работе над этим проектом, с упором на персонажа Джона Сноу, которого сыграл Кит Харингтон. Однако, по последней информации, спин-офф с участием этого персонажа больше не находится в активной разработке на канале HBO.

В то же время британская актриса Эмилия Кларк, наиболее известная по роли Дейнерис Таргариен в фантастическом сериале «Игра престолов», стала кавалером ордена Британской империи за заслуги в благотворительности. 37-летняя актриса и ее мать создали благотворительную организацию SameYou, помогающую людям, пережившим болезни, связанные с повреждениями головного мозга.