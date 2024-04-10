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10 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: безумные и влюбленные Феникс и Леди Гага в продолжении «Джокера»

В фильме «Джокер: Безумие на двоих» Хоакин Феникс возвращается к роли Артура Флека
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Вышел первый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих». К роли Джокера вернулся Хоакин Феникс. Харли Квинн играет Леди Гага.

Психически нестабильный стендап-комик Артур Флек оказывается в лечебнице для душевнобольных преступников. Там он знакомится с женщиной, которая его понимает, — единственная во всем мире. Влюбленная Харли помогает Джокеру сбежать из Аркхема и становится его сообщницей и подругой.

Сиквел нашумевшего «Джокера» — полноценный мюзикл. В картине будет как минимум пятнадцать кавер-версий известных произведений. В самом трейлере звучит песня 1965 года What the World Needs Now Is Love.

В фильме также принимают участие Брендан Глисон, Кэтрин Кинер и Зази Битц. Режиссером выступает постановщик первой части Тодд Филлипс.

«Джокер», вышедший в 2019 году, собрал в прокате более $1 млрд и был удостоен главного приза 76-го Венецианского кинофестиваля. Хоакин Феникс за исполнение роли злодея Джокера получил премию «Оскар».

Мировая премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» запланирована на 4 октября.

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