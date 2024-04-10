Трейлер дня: безумные и влюбленные Феникс и Леди Гага в продолжении «Джокера»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356682&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Психически нестабильный стендап-комик Артур Флек оказывается в лечебнице для душевнобольных преступников. Там он знакомится с женщиной, которая его понимает, — единственная во всем мире. Влюбленная Харли помогает Джокеру сбежать из Аркхема и становится его сообщницей и подругой.

Сиквел нашумевшего «Джокера» — полноценный мюзикл. В картине будет как минимум пятнадцать кавер-версий известных произведений. В самом трейлере звучит песня 1965 года What the World Needs Now Is Love.

«Джокер», вышедший в 2019 году, собрал в прокате более $1 млрд и был удостоен главного приза 76-го Венецианского кинофестиваля. Хоакин Феникс за исполнение роли злодея Джокера получил премию «Оскар».